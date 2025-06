Al Bano canterà in Russia, l’annuncio: «Non temo le accuse di essere amico di Putin». Ecco quando si esibirà

L'artista pugliese si esibirà a San Pietroburgo. Con lui ci sarà anche Iva Zanicchi

Al Bano tornerà a cantare in Russia. Il 20 giugno l’artista terrà un concerto per la pace a San Pietroburgo, accompagnato dalla collega Iva Zanicchi e dai suoi musicisti. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante pugliese all’Ansa. L’annuncio arriva in un momento geopolitico particolarmente delicato, segnato dalla guerra in Ucraina. Al Bano non ha nascosto di aspettarsi polemiche per la sua partecipazione all’evento: «Non temo le proteste in Italia, né le accuse di essere amico di Vladimir Putin», ha dichiarato. «Io sono amico di chi percepisce la bellezza del sostantivo “pace”. Chi ama davvero la pace deve intervenire anche con questo tipo di azione».

I precedenti

Con lui sul palco ci sarà anche Iva Zanicchi, che ha accettato l’invito a partecipare all’evento. Il concerto si annuncia come un momento destinato a far discutere, ma che per i suoi protagonisti ha un chiaro obiettivo: «Dare voce alla pace, anche attraverso la musica». Quello di Al Bano sarà un ritorno. Il cantante, infatti, è già stato diverse volte nel paese di Putin. E lo scorso gennaio aveva riferito di aver ricevuto una telefonata da Mosca da una persona: «Mi ha detto: “Tieniti pronto perché per settembre, al massimo ottobre, dovrai tornare a Mosca per cantare sulla Piazza Rossa al concerto che festeggerà la pace”», aveva riportato Al Bano. Ora la data c’è, non sarà a settembre, ma molto prima: il 20 giugno.