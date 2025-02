Al Bano farà un concerto al Gemelli, l’incrocio col Papa ancora ricoverato. Pronta l’esibizione straordinaria: «Lassù può aspettare ancora»

L'augurio del cantante pugliese, che il prossimo 7 marzo si esibirà con la banda sinfonica della Guardia di Finanza nell'ospedale in cui è ricoverato Bergoglio

Un concerto di Al Bano Carrisi è in programma per il prossimo 7 marzo al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato Papa Francesco. Il pontefice si trova in ospedale da oltre una settimana per una polmonite bilaterale, aggravata nelle ultime ore anche da una lieve insufficienza renale. I medici del Gemelli non si sbilanciano ancora su quanto tempo ancora debba restare in ospedale. Ma con il passare dei giorni è sempre più probabile che il Papa possa essere ancora nella sua stanza al decimo piano del Gemelli in occasione del concerto di Al Bano.

Il piano B se non dimettono il Papa

Da parte sua, il cantante pugliese si augura che Bergoglio per quel 7 marzo sia già tornato a Santa Marta: «Spero che per quel giorno il Papa sia già stato dimesso», ha spiegato durante un incontro con gli studenti di professioni sanitarie a Brindisi. Ma nel caso in cui fosse ancora là, Al Bano ha già pronta un’esibizione ad hoc: «Se dovesse stare ancora lì abbiamo preparato un’Ave Maria di Gounod straordinaria da dedicargli».

L’augurio di Al Bano

La data dell’esibizione al Gemelli era stata programma da tempo. Il cantante aveva raccolto l’invito del professor Giorgio Meneschincheri. Al Bano quel giorno si esibirà accompagnato dalla banda sinfonica della Guardia di Finanza. Inevitabile quindi un augurio per il pontefice: «Guarisci presto, perché abbiamo bisogno di Te, lassù il Buon Dio può aspettare ancora».