Al Bano escluso da Sanremo, la frecciata a Carlo Conti: «Canto in tutto il mondo e devo passare il suo esame?»

Il direttore artistico avrebbe rifiutato la candidatura del cantante pugliese. Che mastica amaro: «La prima serata? Non l'ho vista»

Al Bano non è affatto felice di non essere tra i concorrenti dell’edizione 2025 del Festival di Sanremo. «Volevo chiudere la mia carriera da concorrente quest’anno. Evidentemente i miei conti non tornavano con i conti del signor Conti», ha commentato il cantante all’Agi celando il dispiacere dietro l’ironia. Ma per quanto avesse voluto esserci, la voce di Felicità non ha intenzione di spostare i suoi paletti, né per Carlo Conti né per altri direttori artistici. «Non sarei mai andato a passare esami con nessuno», spiega. «Conosco bene il mio mestiere. Non ho mai passato esami a Sanremo. La mia qualità artistica parla per me, viaggio in tre quarti del mondo grazie alla mia musica». «Non vedo perché avrei dovuto passare esami con lui. Non vorrei che questo sembrasse un atto di superbia o di arroganza, facesse pure il Festival che vuole», afferma il cantante pugliese.

Al Bano: «Non ho visto la prima serata di Sanremo»

Il passato sanremese di Al Bano rimane lungo, anche se l’edizione 2025 non si aggiunge a quelle vissute dalla città ligure: «Tutti i Festival che ho fatto mi hanno sempre dato un’emozione perfetta e indescrivibile». Questo, per adesso, lo sta vivendo in differita. «Non ho visto la prima serata. Non per snobismo, piuttosto per mancanza di tempo, ero in viaggio. Ma ho letto tutto stamattina sui giornali», racconta, spiegando di essere stato particolarmente colpito dal messaggio di Papa Francesco: «La musica è un fattore sociale». E lo si è visto anche nel il duetto tra l’israeliana Noa e la palestinese Mira Awad sulle note di Imagine di John Lennon. «Anche i piccoli passi che sottolineano la voglia di pace sono fantastici. Non se ne può più di questa parolaccia, di questa bestemmia umana chiamata guerra».

Al Bano: «Vorrei un duetto con Giorgia»

Infine, un commento sulle canzoni. «Ho visto solo alcuni spezzoni, ho notato una canzone che mi sembrava identica a quella del trio Morandi-Ruggeri-Tozzi, Si puo’ dare di più. Coincidenza? Chissà. Ammirazione per Giorgia: «Mi hanno detto che la sua canzone è bellissima. Io sono innamorato della sua voce. Non vedo l’ora di sentirla. E mi piacerebbe tantissimo fare un duetto con lei».

