Sanremo 2025, Cristicchi magico, il miglior Lauro di sempre, Tony Effe che imbarazzo – Le pagelle della prima serata

La serata di apertura della 75esima edizione del Festival di Sanremo non poteva che essere giusto una vetrina per i 29 artisti in gara con una bella pausa rappresentata dall’intervento di un ottimo Jovanotti. Carlo Conti vuole un Festival che scorra liscio, questo è proprio ghiacciato, senza aspettative particolari, senza brividi. Bocciamo anche la scelta di dare sul finale solo i cinque più votati dalla sala stampa, togliendo il sano dibattito finale su chi meritava di più e chi meno, l’amara delusione per l’artista per il quale si tifa. Così sul finale registriamo il risultato più scontato, i preferiti dei giornalisti sono Brunori SaS, Giorgia, Simone Cristicchi, Achille Lauro e Lucio Corsi, cosa che si sapeva da fine gennaio, ma il senso della serata era capire più che altro come si sono posizionati quelli che potrebbe gradire il pubblico a casa. Ma resta un mistero. Detto ciò, a voi le nostre pagelle.