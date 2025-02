Tamburi, chitarre e bassi assieme a Jovanotti: chi sono i Rockin’ 1000 e come sono arrivati a Sanremo – Il video

Centinaia di musicisti hanno accompagnato Lorenzo Cherubini, ma la loro missione originale era portare i Foo Fighters a Cesena

I tamburi che hanno accolto Jovanotti fuori dall’Ariston nella prima serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo sono già iconici. Ad accompagnare il superospite d’oro vestito c’erano anche chitarre, bassi e fiati, suonati da una delegazione del Rockin’ 1000. Un collettivo mille musicisti arrivato al suo decimo anno di attività, che ama definirsi the biggest rock band on Earth. Oggi suonano a Sanremo e sono specializzati nell’organizzazione di eventi musicali caratterizzati dalla forza dirompente della loro sincronia. Ma la loro storia parte da un’idea inusuale che prese corpo nel 2015.

Mille musicisti per i Foo Fighters

Il fondatore dei Rockin’ 1000 si chiama Fabio Zaffagnini. Un imprenditore cesenate che dieci anni fa aveva un obiettivo chiaro: convincere i Foo Fighters a suonare nella sua città. Per portare il gruppo di Dave Grohl a Cesena serviva un’opera di persuasione importante, realizzata nel parco urbano dell’ippodromo della città romagnola il 26 luglio 2015. È allora che 350 chitarristi, 250 cantanti, 250 batteristi e 150 bassisti suonarono Learn to Fly dei Foo Fighters in sincronia.

La risposta di Dave Grohl

Il video della performance pubblicato su YouTube conta oltre 65 milioni di visualizzazioni. Tra queste anche quella più importante: quella di Dave Grohl. «Che bellissimo!» – L’ex batterista dei Nirvana poche ore dopo la visione del video promise in un italiano traballante che i Foo avrebbero suonato a Cesena. L’atteso concerto si tenne il 3 novembre 2015. Da allora, i Rockin’ 1000 tengono eventi e concerti in giro per il mondo suonando la loro versione di centinaia di brani, non solo dei Foo Fighters.

