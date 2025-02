Sanremo 2025, la classifica provvisoria della prima serata: Lucio Corsi e Brunori Sas nella cinquina – Il video

Carlo Conti ha svelato i primi cinque artisti, in ordine sparso e non di piazzamento, votati dalla giuria della Sala Stampa, Tv e Web

La prima serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo è corsa via senza troppi intoppi, né sorprese. A parte lo show di Jovanotti che ha catturato il palco per mezz’ora, mentre gli artisti sono scivolati via uno dopo l’altro seguendo i ritmi serrati voluti dal padrone di casa Carlo Conti, il messaggio di Papa Francesco e qualche esibizione particolarmente emozionante, il super-evento è stato ridotto praticamente all’osso dal conduttore toscano, che ha voluto come unica protagonista della kermesse la musica portata dai 29 artisti in gara. Al termine della prima serata, Conti ha annunciato i primi 5 per gradimento, in ordine sparso e non di piazzamento, della sola giuria che aveva diritto di voto questa volta, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Ecco la classifica provvisoria dopo la prima serata:

ACHILLE LAURO – Incoscienti giovani | BRESH – La tana del granchio | BRUNORI SAS – L’albero delle noci | CLARA – Febbre | COMA_COSE – Cuoricini | ELODIE – Dimenticarsi alle sette | FEDEZ – Battito | FRANCESCA MICHIELIN – Fango in paradiso | FRANCESCO GABBANI – Viva la vita | GAIA – Chiamo io, chiami tu | GIORGIA – La cura per me | IRAMA – Lentamente | JOAN THIELE – Eco | LUCIO CORSI – Volevo essere un duro | MARCELLA BELLA – Pelle diamante | MASSIMO RANIERI – Tra le mani un cuore | MODÀ – Non ti dimentico | NOEMI – Se t’innamori muori | OLLY – Balorda nostalgia | RKOMI – Il ritmo delle cose | ROCCO HUNT – Mille vote ancora | ROSE VILLAIN – Fuorilegge | SARAH TOSCANO – Amarcord | SERENA BRANCALE – Anema e core | SHABLO feat. GUÈ, JOSHUA e TORMENTO – La mia parola | SIMONE CRISTICCHI – Quando sarai piccola | THE KOLORS – Tu con chi fai l’amore | TONY EFFE – Damme ‘na mano | WILLIE PEYOTE – Grazie ma no grazie