Sanremo 2025, la misteriosa lettera di S, il grande amore di Achille Lauro. La donna: «L’ho conosciuto quando era un adolescente difficile»

La missiva inviata dall'artista poco dopo l'esibizione ai giornalisti

«Cari giornalisti, le canzoni a volte non sono solo semplici canzoni. Sono la nostra storia». Inizia così una lettera che Achille Lauro ha fatto recapitare ai giornalisti poco dopo la sua esibizione sul palco dell’Ariston. «Questa è “Incoscienti Giovani” raccontata da chi l’ha vissuta, stasera dal mio più grande amore», scrive l’artista prima di condividere la lunga lettera firmata da quello che definisce il suo «amore più grande». Il cantante non chiarisce di chi si tratta. La missiva è firmata solo da una misteriosa «S», che riferisce di aver conosciuto Lauro quando era ancora «un adolescente magrolino». Potrebbe quindi trattarsi di un amore adolescenziale dell’artista. D’altronde, il brano portato sul palco da Achille Lauro, Incoscienti giovani, parla proprio di questo: la storia di due ragazzi tormentati, con un passato difficile, che trovano rifugio unicamente nell’amore dell’altro.

La lettera integrale di Achille Lauro

«Quando ho conosciuto Lauro era un adolescente magrolino, con i capelli sempre rasati corti e il viso scavato. Eravamo molto giovani quando ci siamo innamorati. Io vivevo da sola con mia madre, e lui veniva spesso da noi. Lo abbiamo aiutato tanto quando era solo, per mia madre era come un figlio», si apre così la lettera inviata da Lauro. «Aveva questa ossessione per la scrittura, come se fosse l’unico modo per dare un senso a tutto ciò che lo circondava e, probabilmente, scrivere lo aiutava anche a metabolizzare la situazione che viveva. Lauro ha sempre cercato di nascondere i suoi traumi. Li tiene dentro. É forse per questo che scrive canzoni. Ha imparato a soffrire in silenzio. Io lo capivo», continua. Poi il racconto del passato difficile, con un padre assente e aggressivo. «Anche io e mia madre eravamo rimaste sole. Mio padre l’ha sempre umiliata, fino al giorno in cui se ne è andato. Lui non ha mai saputo cosa significasse davvero stare insieme. Lui non conosce l’amore», si legge. «A notte tarda, quando tutti rientravano, lui diceva: “Tranquilli, sto da un amico.” Ma poi finiva a dormire in macchina nascosto in qualche parcheggio. Non scorderò mai quello che è stata la nostra adolescenza incosciente e sarò sempre innamorata di quel ragazzino sognatore. Nonostante fosse un ragazzo difficile, chi riusciva a superare lo scoglio scopriva una sensibilità preziosa». La lettera finisce con un elogio alla sensibilità dell’artista che, ancora oggi, «S» ritrova nei suoi testi: «Forse proprio quella che ancora oggi riesce a mettere in quelle canzoni che parlano ancora di noi. Come questa».

Lo speciale Sanremo 2025

I testi delle canzoni

