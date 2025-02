Sanremo 2025, il festival parte con il botto: salta l’audio di Carlo Conti per 25 secondi

L'omaggio al maestro Ezio Bosso ha aperto la 75esima edizione della kermesse

È l’omaggio a Ezio Bosso ad aprire la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico della kermesse, Carlo Conti, ha scelto il brano Following a Bird, tratto dall’album The 12th room (dodici stanze, come dodici sono le fasi della vita) del 2015, per ricordare il compositore, pianista, contrabbassista e direttore d’orchestra scomparso nel 2020. «Ricordatevi sempre la musica come la vita si può fare solo in un modo: insieme», la voce di Bosso durante l’omaggio. La sua esibizione al pianoforte sulle note della canzone nel 2016, nell’edizione condotta sempre da Conti, incantò il Teatro Ariston e l’Italia intera. «Ezio, sei a Sanremo!», aveva detto il conduttore a Bosso prima di ricordare alcuni momenti dell’infanzia del maestro, vissuti nella sua città, Torino. «So che da piccolo una portinaia aveva predetto questo momento. Ti diceva: “Un giorno andrai a Sanremo”». E, oggi, martedì 11 febbraio, la sua musica risuona ancora una volta in occasione della prima serata del concorso canoro. Dopo l’omaggio al musicista e l’accensione graduale del palco, il Teatro Ariston ha accolto con un caloroso applauso il conduttore e direttore artistico. «I Conti tornano e io sono tornato a Sanremo», dice Conti. Per un problema tecnico salta, però, l’audio per circa venticinque secondi. Poi, l’inizio della gara. Nessun commento da parte di Conti sull’accaduto.

ACHILLE LAURO – Incoscienti giovani | BRESH – La tana del granchio | BRUNORI SAS – L’albero delle noci | CLARA – Febbre | COMA_COSE – Cuoricini | ELODIE – Dimenticarsi alle sette | FEDEZ – Battito | FRANCESCA MICHIELIN – Fango in paradiso | FRANCESCO GABBANI – Viva la vita | GAIA – Chiamo io, chiami tu | GIORGIA – La cura per me | IRAMA – Lentamente | JOAN THIELE – Eco | LUCIO CORSI – Volevo essere un duro | MARCELLA BELLA – Pelle diamante | MASSIMO RANIERI – Tra le mani un cuore | MODÀ – Non ti dimentico | NOEMI – Se t’innamori muori | OLLY – Balorda nostalgia | RKOMI – Il ritmo delle cose | ROCCO HUNT – Mille vote ancora | ROSE VILLAIN – Fuorilegge | SARAH TOSCANO – Amarcord | SERENA BRANCALE – Anema e core | SHABLO feat. GUÈ, JOSHUA e TORMENTO – La mia parola | SIMONE CRISTICCHI – Quando sarai piccola | THE KOLORS – Tu con chi fai l’amore | TONY EFFE – Damme ‘na mano | WILLIE PEYOTE – Grazie ma no grazie