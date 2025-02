Elodie, la prima polemica politica a Sanremo: «Votare Meloni? Neanche se mi tagliassero una mano». Ma su Schlein tentenna – Il video

A Enrico Lucci di Striscia la notizia, la cantante ha ribadito la sua distanza politica dalla premier. Ma va in crisi, quando le viene chiesto di trovare qualcuno che sostituisca la segretaria del Pd

Elodie voterebbe mai per Giorgia Meloni? «No». A rispondere alla domanda di Enrico Lucci, inviato di Striscia la notizia è direttamente la cantante romana, che durante la conferenza stampa e a poche ore dalla prima serata del Festival di Sanremo allontana con decisione la prospettiva di schierarsi per la premier. “Neanche sforzandoti un pochetto?», prova a insistere il giornalista di Mediaset. «No, neanche se mi tagliassero la mano», ribadisce l’artista. Un rapporto, quello tra Elodie e Giorgia Meloni, che non è mai stato rose e fiori. A partire dalla famosa controversia riguardo al calendario Pirelli, che aveva scatenato contro la 34enne accuse di «sessualizzare il suo corpo».

Chi mette al posto di Schlein

Ma se l’Italia meloniana sarebbe un Paese dove sono «attaccate le libertà», come aveva detto la stessa Elodie in una lunga intervista a Repubblica, stare sullo stesso carro della leader dem Elly Schlein durante il Gay Pride non significa certo votarla nel segreto dell’urna. Era stata la stessa cantante a definire Schlein «senza carisma» e «senza credibilità», cosa che invece aveva riconosciuto a Giorgia Meloni. Puntuale e pungente arriva, allora, la domanda di Lucci: «Come a Sanremo Amadeus è stato sostituito da Carlo Conti (in qualità di direttore artistico, ndr), con chi sostituiresti Schlein?». Elodie ci pensa un po’, poi rimanda: «Fammece pensa’». Di fronte alle insistenze del giornalista, poi, va oltre: «Enrì, basta eh». Sorride e gli manda un bacio. Ma intanto un pensierino sul possibile cambio guida dei dem prova a farlo, guardandosi bene dal renderlo pubblico.

