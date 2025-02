Fedez, la verità sugli occhi nerissimi: «Perché ho messo quelle lenti». E sui gossip si arrende: «È tutto un mio errore»

Il rapper si dice cambiato, al punto da riuscire ad affrontare una situazione di grande pressione come quella di oggi senza doversi nascondere. Perché ha messo le lenti a contatto nere e perché ha scelto «Bella stronza» di Masini

Di mollare il Festival di Sanremo dopo tutte le polemiche che lo hanno travolto, Fedez dice di non aver mai avuto l’intenzione. Al podcast «Pezzi a Sanremo», il rapper non nasconde di aver avuto momenti complicati nei giorni precedenti alla gara canora. Ma non fino al punto di valutare il ritiro: «Non nego di aver avuto dei momenti abbastanza intensi, ma non ho pensato di rinunciare a Sanremo e non ho mai comunicato a nessuno di volerlo fare».

Le polemiche dopo i gossip

Lui più di altri prima di questa edizione del Festival è stato bersaglio di polemiche, dopo i gossip lanciati da Fabrizio Corona sul suo travagliato rapporto con Chiara Ferragni. Fedez però sembra più disposto a fare autocritica, soprattutto sulle polemiche legate alle sue vicende personali: «Non mi possono disturbare, nel momento in cui l’errore viene da me. Un errore gravissimo. La cosa che mi spiace di più è che tutta questa storia possa aver ferito e danneggiato altre persone oltre me. Non mi posso lamentare di una mia cazzata, di un errore gravissimo».

Perché le lenti nere a Sanremo

Ma perché ha messo le lenti nere alla sfilata di Sanremo? Quel look sarebbe legato al suo brano «Battito». Fedez ha chiarito di aver indossato un paio di lenti a contatto nere. Erano parte di una preparazione accurata, in vista delle prove generali del Festival. Ha quindi spiegato che l’obiettivo era richiamre il testo della sua canzone, in cui si cita il concetto di «guerra dei mondi» riflessa negli occhi.

Fedez e il cambiamento

In passato, ha spiegato il rapper: «Quando mi è capitato di essere in una situazione in cui ero molto preso emotivamente, e in questi casi si rischia di non capire nulla, mi sono aggrappato a questo ramo di speranza per cercare di riallacciare una relazione personale. Aggrappandomi a quel filo di speranza mi sono fatto trascinare in un pozzo». Oggi si sente cambiato, ma in un altro momento della sua vita «probabilmente quello che avrei fatto sarebbe stato trincerarmi in casa e cadere in un oblio di autodistruzione. Ma ad un certo punto mi sono detto: cerchiamo di trarre il meglio anche dalle cose brutte. Se riesco ad affrontarla, almeno da tutto questo merdone qui riesco a trarne qualcosa di positivo. Il festival è emotivamente importante da gestire, farlo con un carico ulteriore che si è creato per colpa mia – e ci tengo a ribadirlo -, è molto sfidante». Tutto quello che ha passato, dal tumore e i guai di salute fino al divorzio «mi hanno temprato – dice Fedez – Rispetto alla mia prima partecipazione nel 2021, riesco a gestire la pressione un po’ meglio. Ieri alle prove ho constatato che era tutto diverso, ma solo perché ero diverso io».

Perché «Bella stronza» di Masini

Sulla scelta di «Bella stronza» di Marco Masini, Fedez prova a dare la sua spiegazione: «A chi ha avanzato polemiche sulla scelta di un testo che non sarebbe più adatto ai giorni nostri, rispondo che è una polemica sterile: allora dovresti chiedere di rimuovere il brano da tutte le piattaforme. Ho preso le parti del brano più pertinenti a quello che ho scritto io, senza censure».

Il nostro speciale su Sanremo 2025