Carlo Conti e il karaoke sui Pink Floyd a Sanremo, il messaggio poco scaramantico ad Amedeus: «Sugli ascolti no» – Il video

Il direttore artistico di Sanremo a Radio Rock si cimenta in una sua versione di Wish you were here. E alla fine lancia anche un saluto particolare a chi lo ha preceduto alla guida del Festival

Anche Carlo Conti è finito nella rete dell’inviato di Radio Rock Dejan Cetnikovic. Il direttore artistico di Sanremo è stato intercettato in sala stampa dal karaoke reporter e, senza alcun timore, si è lanciato nella sua personalissima interpretazione di Wish you were here dei Pink Floyd. Con tanto di versioni personalizzate: «Te ne ho fatta una più soft e una più rock». Nel finale c’è spazio anche per una dedica al suo predecessore, Amadeus. Cetnikovic scherza: «Vogliamo dire ad Ama: mi spiace è stato più rock Carlo». Conti tiene il gioco, senza temere alcuna scaramanzia: «Ah ah ah, almeno questo: sugli ascolti no, ma sul rock sì».

