Sanremo 2025, Willie Peyote – «Grazie ma no grazie»

Rap pungente, che strappa un pensiero e un sorriso, e che nel 2021 è arrivato fino al sesto posto. Il cantante torinese torna all'Ariston con la sua classica ironia

Un rapper in controtendenza, che mescola ironia a denuncia sociale, che esce spesso e volentieri dai binari del più tradizionale hip hop. Il nome Willie Peyote, al secolo Guglielmo Bruno (Torino, 28 agosto 1985), è un triplo riferimento che unisce il suo nome di battesimo, il celebre personaggio Wile E. Coyote dei Looney Toones e il peyote, cactus allucinogeno americano. Laureato in scienze politiche, dopo una breve parentesi con i S.O.S. Clique e la trilogia di EP Manuale del giovane nichilista pubblicata su SoundCloud, finalmente nel 2013 pubblica il suo primo album Non è il mio genere, il genere umano. Si fa definitivamente largo nella scena rap con Educazione sabauda, tra le cui tracce spicca il singolo Io non sono razzista ma…. Tra il 2017 e il 2019 seguono Sindrome di Tôret e Iodegradabile. Due anni dopo la prima partecipazione al Festival di Sanremo, con il sesto posto e il Premio della Critica per Mai dire mai (la locura). A seguito della convincente prestazione alla kermesse, nel 2022 esce Pornostalgia. Due anni di silenzio, eccetto qualche singolo, sono interrotti nell’aprile 2024 dall’EP Sulla riva del fiume. Un progetto che, spiega Peyote, è solo la prima parte di un vero e proprio disco che chiude la “trilogia sabauda”, iniziata con Educazione Sabauda e Sindrome di Tôret. Il suo classico tono satirico di denuncia compare ancora una volta sul palco dell’Ariston con Grazie ma no grazie, un brano per «tutte quelle volte in cui ti senti dire qualcosa per cui ti cadono le braccia».

Ma che storia triste

Avevo aspettative basse

So già come finisce

Vista da dove si parte

E tu vorresti che la gente ti capisse

La ami come se lei ricambiasse

E c’hai provato anche più volte dei Jalisse

Ma l’insistenza non è mai così di classe

Certi discorsi vanno presi con le pinze

Oppure provocano risate grasse

E te lo aspetti ma ogni volta ti stupisce guarda le

Loro facce come se non bastasse grazie ma no

Grazie

Tanto, fanno finta ma lo sanno

Più è profondo e meno paga quasi sempre

Meglio stare in superficie salvagente

Le risposte che ti danno

Sembrano fatte con lo stampo

Quindi metterò le mani avanti

Due passi indietro ogni passo avanti e fa:

Dovresti andare a lavorare e non farti manganellare

Nelle piazze, grazie ma no grazie

E questa gente non fa un cazzo Ii mantengo tutti io

Con le mie tasse, grazie ma no grazie

Dovresti dare meno ascolto ai sentimenti che non

Sono mai dei buoni investimenti

Dovremmo organizzare una rimpatriata tipo una

Cena di classe, grazie ma no

Grazie ma

No o o o noo grazie ma no grazie…

Davvero, grazie ma no

C’è chi non sa più come scrivere

Non sa come parlare

Non sa a quali parole deve mettere ad esempio

l’asterisco al plurale

Chi non sa più come ridere, non sa come scherzare

Poverino che la gente ultimamente prende tutto un

Po’ troppo sul personale

…Oggi va così chissà domani

Domani domani do do domani

Magari riesco a capire gli esseri umani

Chi bacia sulla bocca i propri figli

E c’è chi bacia sulla bocca i propri cani

E quanto va di moda il vittimismo

Di chi attacca ma dice che si difende

C’è chi dice non si può più dire niente

E poi invece parla sempre almeno sii coerente

Almeno per stavolta che c’è chi ancora ti dà corda

E c’è chi ha perso la memoria e vorrebbe che

Tornasse come se non bastasse. Grazie ma no

Grazie

Dovresti andare a lavorare e non farti manganellare

Nelle piazze, grazie ma no grazie

E questa gente non fa un cazzo Ii mantengo tutti io

Con le mie tasse, grazie ma no grazie

Dovresti dare meno ascolto ai sentimenti che non

Sono mai dei buoni investimenti

Dovremmo organizzare una rimpatriata tipo una cena di classe,

Grazie ma no grazie

Grazie ma

No o o o grazie ma no grazie…

Davvero grazie ma no