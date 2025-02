Il testo di «Demoni», il brano che Emis Killa avrebbe portato a Sanremo 2025

A una settimana dall'inizio del Festival, il rapper milanese fa uscire la canzone con la quale avrebbe preso parte all'Ariston prima del suo ritiro per l'indagine sulle curve di Milan e Inter

Per Emis Killa, al secolo Emiliano Rudolf Giambelli, sarebbe stato un esordio sul palco del Festival di Sanremo. E invece, a pochi giorni dall’inizio della kermesse, il rapper ha ritirato la sua partecipazione dopo aver saputo di essere indagato nell’inchiesta sulle curve di Inter e Milan. «Parla di una notte d’amore», aveva descritto la sua Demoni, il brano con il quale avrebbe partecipato a Sanremo. Rapper da anni affermato sulla scena italiana, nasce il 14 novembre 1989 a Vimercate, nella periferia di Milano. I primi passi nel mondo dell’hip hop li muove appena 18enne, quando vince la gara di “freestyle” Tecniche Perfette. Il primo album da solista – L’erba cattiva – arriva nel 2012 ed è trainato dal successo del brano Parole di ghiaccio. I grandi nomi coinvolti nel progetto, da Fabri Fibra a Gué Pequeno fino a Marracash, consegnano di diritto Emis Killa al grande pubblico. Tra 2013 e 2016 escono Mercurio e Terza Stagione. Emis è ormai celebre, tanto che la Rai lo sceglie come uno dei quattro giudici per il programma e talent canoro The Voice of Italy. Da quel momento la carriera del rapper si sofferma meno sugli album da studio e più su progetti di ampio respiro e collaborazioni con grandi firme dell’hip hop. Tra questi si possono annoverare Fedez, Geolier, Jake La Furia e Lazza in Italia e 6ix9ine per gli Stati Uniti. Nel 2023 il rapper decide di variare leggermente il tono dei suoi brani, concedendosi una maggiore introspezione con il disco Effetto notte.

Il testo di «Demoni»

Siamo soli come il mare

Come angeli nell’Ade

Come fossimo due strade che non si sono incrociate

Stiamo in giro a fare festa se i demoni in testa non ci fanno dormire

Ci vediamo ma in segreto

Come i narcos di Cali

Non ci baciamo nel letto

Ma nel retro dei locali

Tra chiamate che lascerai senza risposta pur di farti sentire

Si sembro pazzo lo so

E forse a volte lo sono

Ma sei la fine del mondo

E per la fine del mondo io mi metterò comodo

Si sono pazzo lo so

Andrò all’inferno da solo

E sono fuori di me ma ancora fatto di te

Sotto una pioggia di molotov

Tanto già so che finirà cosi

C’est la vie

Fammi fuori cosa ci vuole

Stiamo qui

Vis a vis

A dirci certe cose ma so

Che non esiste un plano B

Anche all’inferno, c’est la vie

E sembriamo due randagi

Litighiamo da ubriachi

Lo facciamo sui binari tra i vagoni abbandonati

E mi fotti la testa

Sei l’ecstasy e il mezcal che non fanno dormire

Su un red carpet di vetri

E il volume illegale

Ci scambiamo i bicchieri, ci leggiamo il labiale

Poi facciamo una scommessa

E se vinco io resta a festeggiare la fine

Sì sembro pazzo lo so

e forse a volte lo sono

Ma sei la fine del mondo

E per la fine del mondo io mi metterò comodo

Si sono pazzo lo so

Andrò all’inferno da solo

E sono fuori di me ma ancora fatto di te

Sotto una pioggia di molotov

Tanto già so che finirà così

C’est la vie

Fammi fuori cosa ci vuole

Stiamo qui

Vis a vis

A dirci certe cose ma so

Che non esiste un piano B

Andrò all’inferno, c’est la vie

Baci che sanno di Fentanyl

Parole dette di getto

Che restano dentro come cento proiettili

Resta una sagoma a gesso per l’anima e poi

Torniamo a letto coi demoni

Quello che hai fatto stanotte

Non dirlo a nessuno

Salutiamoci al buio

E sarà come non fossimo mai stati qui

Tanto già so che finirà così

Non dirlo a nessuno

Torniamo a letto coi demoni

E sarà come non fossimo mai stati qui