Fedez e Achille Lauro affiancati sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. Pace fatta? «Macché, aggiunti al posto di Emis Killa»

Tra i due l'ombra del presunto tradimento di Chiara Ferragni con Lauro. La foto non sarebbe stata scattata dal vivo, ma modificata

Sono affiancati Achille Lauro e Fedez nella copertina dell’edizione di Tv Sorrisi e Canzoni in uscita domani dedicata agli artisti in gara al Festival di Sanremo. Il numero del settimanale è uno dei più attesi dell’anno e arriva pochi giorni dopo i retroscena resi noti da Fabrizio Corona sulla relazione tra Fedez e Chiara Ferragni. Tra i due ex coniugi, secondo l’ex paparazzo, si sarebbero inseriti due amanti: Angelica Montini per il rapper e proprio Achille Lauro per l’imprenditrice. Ironico, dunque, vedere i Fedez e Achille Lauro uno di fianco all’altro. Una scena difficile da immaginare dal vivo che potrebbe effettivamente non essersi presentata.

Fedez aggiunto al posto di Emis Killa

Come fa notare il giornalista di Chi Gabriele Parpiglia, la foto è verosimilmente scattata dal vivo, ma alcuni degli artisti sarebbero stati aggiunti in post produzione. Tra cui proprio Lauro e Fedez. In particolare, quest’ultimo avrebbe preso il posto di Emis Killa, che ha rinunciato al Festival una volta saputo di essere indagato nell’ambito dell’inchiesta sugli ultrà di Milano. E in effetti, osservando attentamente l’immagine si nota qualcosa che non torna. Ad esempio la manica destra di Fedez, sembra fondersi con il busto della camicia. Che sia il preludio di un nuovo bacio sanremese per riappacificarsi dopo il (presunto) tradimento di Chiara Ferragni? Dovremo attendere l’11 febbraio per scoprirlo.