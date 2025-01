Fedez non parla, il sussurro della madre sulle accuse di tradimento di Chiara Ferragni: «Meglio non dire nulla»

La crisi è diventata guerra aperta. Valentina Ferragni dedica una poesia alla sorella, Mr Marra prende le difese del rapper

Con l’accordo di separazione sembrava che sulla crisi dei Ferragnez dovesse calare il sipario, o almeno il silenzio, com’è giusto si accompagni la fine di una relazione specialmente quando ci sono dei bambini. Poi le rivelazioni di Fabrizio Corona hanno aperto un intero nuovo capitolo. È uscito il nome della donna con cui il rapper ha avuto una relazione parallela anche durante gli anni di matrimonio con l’influencer, ed è uscita allo scoperto anche Chiara Ferragni raccontando come si è sentita quando ha scoperto di «aver vissuto una totale presa in giro». Mentre l’ex re dei paparazzi annuncia di non aver finito con le sorprese, e anticipa che Ferragni avrebbe avuto una liaison con Achille Lauro, il rapper sui social è rimasto in silenzio. Sono ora le famiglie degli ex coniugi a prendere posizione. Valentina Ferragni ha condiviso una poesia sui social, dedicata «a noi»: «Un giorno mi perdonerò del male che mi sono fatta. Del male che mi sono fatta fare. E mi stringerò così forte da non lasciarmi più». Il messaggio è rivolto alla sorella Chiara e. a quello che sta attraversando in questi mesi.

La madre di Fedez: «Ma qual è il vostro problema?»

Sempre sui social, interviene anche Annamaria Berrinzaghi, la madre di Federico Lucia. Sotto a un suo post Instagram compare un commento che la tira in ballo: «La mammina non parla più?». La donna non vuole aggiungere molto ma risponde comunque al messaggio: «Ma qual è il vostro problema? È meglio che non parlo fidati, come non ha mai parlato nessuno di noi». Un intervento a sostegno, seppur indirettamente, a Fedez, arriva dal suo amico e collega di podcast Mr Marra. «Persone che hanno scopato negli anni con me senza dirmi che erano sposate, fidanzate e con figli, ora le leggo vomitare sui social come i peggiori puritani», ha scritto in una storia Ig «sono sicuro che nelle loro teste neppure si sentono ipocrite, perché si auto-giustificano in chissà quale modo, rimuovendosi dall’equazione per sentirsi moralmente superiori».