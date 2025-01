Gli avvocati di La Russa scrivono a Fabrizio Corona: «Mai contattato per bloccare la puntata su Fedez e Angelica Montini»

Secondo Corona, il politico avrebbe cercato di impedire la pubblicazione del programma per non esporre l'amicizia di uno dei suoi figli con l'imprenditrice, presunta amante del rapper

Ignazio La Russa non ha mai contattato Fabrizio Corona in merito al programma Falsissimo. È questo il messaggio che gli avvocati del presidente del Senato hanno fatto recapitare al re dei paparazzi dopo che quest’ultimo ha affermato nel suo programma che La Russa tramite il suo legale gli avrebbe chiesto di non mandare in onda la puntata sull’ascesa e il declino dei Ferragnez. Nella vicenda raccontata da Corona è coinvolta anche Angelica Montini, presunta amante di Fedez prima, durante e dopo il matrimonio con Chiara Ferragni. Montini, 28enne milanese titolare di un brand di moda, è amica di uno dei figli di La Russa.

«Montini amica di uno dei figli di La Russa, ma il presidente del Senato non c’entra»

Quest’ultimo dettaglio è confermato dagli avvocati del presidente del Senato, che hanno inviato a Corona una richiesta di rettifica del suo programma, a cui potrebbe seguire una diffida o denuncia per diffamazione. Secondo quanto riporta Repubblica, Montini si sarebbe effettivamente rivolta agli avvocati per capire in che modo evitare la diffusione del proprio nome in relazione alla vicenda. Tuttavia, sottolineano i legali, La Russa non è coinvolto direttamente e soprattutto non avrebbe chiesto nulla a Corona. La questione sarebbe quindi limitata a Montini, che secondo Corona sarebbe stata chiamata da Fedez poco prima di sposare Chiara Ferragni. Secondo Falsissimo, sarebbe bastato un cenno di lei per far saltare il matrimonio. Le rivelazioni comunque non sono finite, ed è stato già annunciato un nuovo capitolo che vedrebbe coinvolta l’influencer con Achille Lauro.