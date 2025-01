Selvaggia Lucarelli contro Fabrizio Corona e Fedez dopo le rivelazioni su Chiara Ferragni: «Ma quale gossip, questa è violenza»

Dopo gli insulti del re dei paparazzi e i video su Ferragnez, la giornalista risponde in un lungo articolo in cui parla di «pianta infestante»

«Una pianta infestante». Così Selvaggia Lucarelli risponde a Fabrizio Corona dopo che lui l’ha definita «cicciona» e «stronza», nei video in cui il re dei paparazzi racconta con dovizia di particolari l’ascesa e il declino dei Ferragnez e la presunta relazione parallela tra Fedez e Angelica Montini. «Non ho avuto bisogno di domandarmi cosa fosse successo perché avevo già la risposta. Una risposta che ho, ormai, da tre anni, e cioè da quando una pianta infestante ha iniziato a occupare, soffocare, parassitizzare ogni spazio e pertugio del web», scrive la giornalista in un articolo sul suo Substack. Lucarelli afferma di non aver risposto a Corona se non con quell’articolo per evitare di dargli ulteriore visibilità. Alla base delle sue intenzioni c’è una sentenza sul paparazzo: il suo «non è gossip ma violenza».

La «violenza» di chi si interessa alla storia dei Ferragnez

E il responsabile, secondo Lucarelli, non è solo Corona, ma tutti coloro che consumano le sue storie. «Il vero contenuto di quel video – scrive la giornalista – non è ciò che state commentando tutti come tristi comari (le corna, le piazzate e scemenze varie). Il vero contenuto siete voi che di quel video vedete solo quello (il gossip). Ed è indizio inchiodante che quella pianta infestante ha soffocato anche voi. Che non vi accorgete della violenza su più livelli che c’è nel video e del fatto che quella violenza la state legittimando e moltiplicando sulle vostre pagine, ridacchiando e commentando come foste al cinema, davanti a un film, con il resto della scuola». La violenza ritorna anche nel rapporto di Fedez e Corona. Secondo Lucarelli, quest’ultimo sarebbe colui che si sporca le mani al posto del rapper. Mentre proprio Fedez sarebbe cattivo di natura. Ma, ribadisce Lucarelli, il problema sono tutti quelli che si lasciano abbindolare da Corona senza esaminare le modalità e la «violenza» del racconto del paparazzo e di Fedez.