Chiara Ferragni-Achille Lauro, galeotta fu la villa di Emma Marcegaglia? La rivelazione di Dagospia sulla love story segreta

Secondo il sito di gossip i due s'incontravano su un'isola proprietà del noto gruppo industriale. E così l'influencer si sarebbe tradita

Chiara Ferragni ha avuto davvero una relazione con Achille Lauro, come sostiene Fabrizio Corona? A confermare l’indiscrezione è Dagospia, che ora alla storia aggiunge un nuovo retroscena, sin qui ignoto. Ci sarebbe una personalità del tutto estranea al mondo dello spettacolo o dei social che sarebbe stata investita suo malgrado della questione. Una nota imprenditrice: Emma Marcegaglia, ad dell’omonimo gruppo dell’acciaio ed ex presidente di Confindustria. Cosa c’entra coi presunti due amanti? Secondo il sito di gossip, il trait d’union sarebbe un remoto isolotto. La cornice è quella bucolica dell’isola di Albarella. Spartiacque tra il Delta del Po e il Mar Adriatico e località di villeggiatura amata anche da numerosi Vip, tra cui Belen Rodriguez e proprio Achille Lauro. Il 30% dell’isola appartiene al gruppo Marcegaglia così come circa 300 case sul suo territorio. Una di queste è quella che fu del padre di Emma, Steno Marcegaglia. La dimora – secondo Dagospia – viene da anni presa in affitto da Achille Lauro, un dettaglio importante nella storia che coinvolge Chiara Ferragni.

Il fraintendimento alla reception di Chiara Ferragni

Infatti, qualche anno fa l’influencer, investita dal racconto fatto negli scorsi giorni da Fabrizio Corona sulla storia dei Ferragnez e in particolare dalle insinuazioni circa rapporti con Achille Lauro, si sarebbe recata sull’isola per incontrare il presunto amante, ma alla reception avrebbe commesso un errore compromettente. Anziché chiedere del cantante, avrebbe domandato di Villa Marcegaglia. Così, l’informazione-tabù sarebbe arrivata proprio alla signora Marcegaglia. Cui avrebbe probabilmente dovuto spiegare il perché della sua visita e forse qualche informazione imbarazzante sul proprio rapporto con Fedez.