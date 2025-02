«Ciao amore», quel video di Fedez con Achille Lauro che sta facendo discutere – Il video

Un video dei due artisti, datato, circola sui social in attesa della puntata di Fabrizio Corona sul presunto tradimento dell'influencer

In rete circola un video dove Fedez saluta quella che al tempo era sua moglie, Chiara Ferragni, con l’amico della coppia Achille Lauro. Il rapper le dice «ciao amore» e idem fa il suo collega musicista, facendo scattare la perplessità di Fedez. Il video rimbalza in questi momenti sui social perché Fabrizio Corona ha attaccato Chiara Ferragni. In un post l’influencer ha criticato l’ex marito e il giornalista di gossip, reo di aver raccontato il matrimonio tormentato tra i due, parlando dei tradimenti di lui con Angelica Montini. Corona ha promesso un ulteriore episodio della vicenda, minacciando stavolta Ferragni sui social: «Nessuno mi impedirà di mandare la terza parte di questa storia. Racconterò la mogliettina perfetta che sei, quante stronzate racconti da 15 anni, tutti i dettagli del tuo circolino, i tuoi affari sporchi e l’amore reale che però hai vissuto tradendolo costantemente. Incominciamo da uno che canta a Sanremo quest’anno: Achille Lauro. Ti ricordi quando hai ammesso a Fede che te lo sei scopato?».

La puntata di Corona contro Ferragni dovrebbe uscire questo lunedì. Intanto ieri Fedez ha finalmente dato la sua versione dei fatti, ribadendo di aver amato sua moglie e di essersi fidato di Corona in un momento di debolezza. «Tra i tanti errori che ho commesso ho condiviso pensieri con Fabrizio e un’amica comune a loro due. Una sciocchezza in un momento di debolezza e fragilità, di cui pago le conseguenze, ma respingo qualsiasi teoria di complotti o manipolazioni. Ho provato ad arginare queste notizie in ogni modo possibile, come posso facilmente dimostrare. Notizie che peraltro mi danneggiano, farei notare», ha dichiarato. Talmente danneggiato però che, sottolinea Selvaggia Lucarelli, sembra ancora non aver agito per vie legali.