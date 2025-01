La falena e la pianta infestante, Selvaggia Lucarelli smonta la versione di Fedez: «Se Corona mente, denuncialo»

L'opinionista, tirata in ballo nella puntata di Fabrizio Corona sulla crisi coniugale dei Ferragnez, risponde al rapper

Fedez non ha fatto in tempo a pubblicare la sua versione, dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sulla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni e la relazione con un’altra donna, che Selvaggia Lucarelli è intervenuta nuovamente sulla vicenda. L’opinionista ha definito questo stillicidio di indiscrezioni «non gossip ma violenza», rivendicando di averci “visto lungo” sul rapper. E ora rincara la dose, smontando quanto pubblicato da Fedez: «Falena (così si rivolge al cantante, ndr), è un anno che l’amico tuo continua a diffondere notizie sulla tua vita e su quella di persone a te vicine, facendo del male a tante persone. Un anno di anteprime sui cavoli tuoi. E hai continuato a raccontargli i fatti tuoi, ben sapendo a chi li stavi raccontando. E certo non ignorando l’uso che ne faceva».

Ha poi criticato la “narrazione” di Fedez: «Adesso la narrazione è diventata che la pianta infestante (come si rivolge a Fabrizio Corona, ndr) ha fatto tutto da sola. E tu, vittima, subivi. Potevi fermarlo prima, smettendo di dargli in pasto i dettagli più pruriginosi della tua vita e di quella di altre persone. E invece ti sei fermato, sì, ma solo perché è il primo video in cui anziché fare male agli altri ti è arrivato IL RINCULO». Poi l’invito a Fedez, a prendere davvero le distanze dalle ricostruzioni dell’ex re dei paparazzi: «E comunque se l’altro ha raccontato bugie e ha pubblicato chat, video e telefonate senza il tuo consenso, denuncialo. Hai denunciato me per “bimbominkia” e chiedi 150 mila euro per mie dichiarazioni, sono certa che farai lo stesso con la pianta infestante».