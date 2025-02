Donatella Rettore, altra tragica gaffe su Rai1: «Come quel Sanremo, anche la Juve non si fermò all’Heysel»

La cantante si è lanciata in un paragone tra la strage di tifosi a Bruxelles del 1985 e l'edizione del Festival in cui si tolse la vita Luigi Tenco. A mettere in chiaro le cose ci ha dovuto pensare Marino Bartoletti

Donatella Rettore è riuscita nell’impresa di incappare nella seconda gaffe nel giro di meno di 24 ore. Appena ieri sera, la cantante aveva chiaramente usato la parola «negra», mentre commentava l’esibizione di Loredana Errore durante Ora o mai più su Rai1. Ed è sempre sulla rete ammiraglia della Rai che Rettore è riuscita nel bis. Stavolta ospite di Mara Venier a Domenica In.

Durante la trasmissione di oggi 2 febbraio, in studio si parlava del Sanremo 1967. Era stata l’edizione in cui si tolse la vita Luigi Tenco. Vicenda che non fermò la kermesse. A Rettore è quindi venuto in mente un paragone a dir poco spericolato, tirando in ballo la strage dell’Heysel prima della finale di Coppa dei Campioni del 1985.

In quel drammatico 29 maggio persero la vita a Bruxelles 39 persone, di cui 32 italiane. Ne rimasero ferite ben 600. L’AdnKronos racconta come Rettore si sia lanciata nel paragone tra la vicenda di Sanremo con la morte di Tenco e quella dell’Heysel sbagliando clamorosamente i numeri di quella tragedia. «La Juventus, all’Heysel, non si è fermata con centinaia di migliaia di morti…».

Provvidenziale l’intervento del giornalista Marino Bartoletti, che ha dovuto rimettere ordine alla confusione sollevata dalla cantante: «Io ero lì – ha detto il veterano del giornalismo sportivo italiano – e non si fermò per questioni di ordine pubblico. Se non si fosse giocata quella partita, si ammazzavano altre 20-30 persone. Un discorso completamente diverso».