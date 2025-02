Donatella Rettore, gaffe razzista in diretta su Rai1: «Mi sembravi quasi una negr*». Prima nega, poi si scusa – Il video

La cantante a «Ora o mai più» ha commesso uno scivolone razzista. Le sue parole sono rapidamente diventate virali sui social, finché non sono arrivate le scuse

Donatella Rettore è stata protagonista di una gaffe a sfondo razzista andata in onda in diretta su Rai1. Nel corso della quinta puntata di Ora o mai più, lo show condotto da Marco Liorni, la cantante stava commentando l’esibizione di Loredana Errore che, assieme al suo coach Marco Masini, ha interpretato «La notte» di Arisa.

Lo scivolone razzista

Al momento del giro di voti e opinioni, Rettore voleva sottolineare quanto le fosse piaciuta l’esibizione della cantante lanciata da Amici. Ma la parola che ha usato non è piaciuta sui social, dove la clip con Rettore è diventata virale: «Non credo nei piagnistei, odio i piagnistei – ha detto Rettore – nella vita si piange troppo. Siamo qui per fare festa e per dire che hai cantato bene». Arriva quindi la conclusione di Rettore, che rischia di costarle caro con una nuova polemica: «Hai tirato fuori un vibrato eccezionale – ha detto a Loredana Errore – mi sembravi quasi una negra».

La toppa di Liorni

A poco serve l’intervento di Liorni per mettere una toppa: «Una voce black!». Ormai la parola si è sentita e sui social rimbalza da un profilo all’altro. La stessa Rettore non è parsa proprio consapevole di quel che ha detto: «Una voce nera, scura, bella: 9!»

Il pubblico in studio ha iniziato a rumoreggiare. Errore ha provato a commentare: «Negra non è una bella parola…». Solo a quel punto Rettore ha capito di aver commesso un errore. Ha provato anche a negare: «Ho detto nera». È passato qualche minuto, qualcuno deve aver fatto notare a Rettore che le scuse fossero doverose. E così sono arrivate solo dopo la sua esibizione: «Ho messo erroneamente una G in più, mi dispiace, non volevo. Adoro le persone di tutti i colori, anzi più diversi sono e più me piaze!»