Va a caccia di «compro oro» abusivi, picchiato Max Laudadio e la troupe: il cameraman di Striscia la notizia finisce in ospedale – Il video

L'aggressione a Padova da parte di tre ragazzi, che sono stati identificati dalle forze dell'ordine

L’inviato di “Striscia la notizia” Max Laudadio è stato vittima di una violenta aggressione durante un servizio giornalistico sui compro oro abusivi nei pressi della stazione di Padova. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 31 gennaio, quando il giornalista e la sua troupe stavano realizzando un’inchiesta su attività illegali di compravendita di oro.

L’aggressione è scattata mentre Laudadio stava intervistando alcuni giovani che erano stati precedentemente ripresi con telecamere nascoste durante trattative per l’acquisto di oro. La situazione è rapidamente degenerata quando questi hanno iniziato a manifestare comportamenti aggressivi, passando dalle minacce verbali alle spinte fisiche. Il momento più drammatico si è verificato quando uno degli aggressori ha afferrato un tubolare di ferro dal cestino di una bicicletta, utilizzandolo come arma contro il cameraman della trasmissione.

L’attacco ha avuto conseguenze serie per il cameraman, che ha riportato una frattura al gomito con una prognosi di 30 giorni e l’obbligo di portare un’ingessatura. Le forze dell’ordine hanno potuto rapidamente identificare i responsabili: tre giovani, di cui due minorenni, tutti con un pesante curriculum di precedenti penali. Per loro sono state disposte diverse misure restrittive: il Daspo urbano, accompagnato da avvisi orali e dal foglio di via obbligatorio dalla città di Padova.