Sanremo 2025, Modà – «Non ti dimentico»

Per la quarta volta tra i big, quinta totale all'Ariston, la band riparte dal Festival dopo un anno e mezzo di pausa

Tra le tante “vecchie” conoscenze del palco dell’Ariston ci sono anche loro, i Modà. La band milanese, nata nel 2002 e composta da Francesco (Kekko) Silvestre, Enrico Zapparoli, Diego Arrigoni, Stefano Forcella e Claudio Dirani, torna a distanza di due anni a partecipare al Festival di Sanremo. In realtà il vero e proprio debutto nella kermesse sanremese risale al 2005 con Riesci a innamorarmi. Nel 2011, poi, duettando con Emma sfiorano la vittoria del Festival cantando Arriverà, seconda dietro a Roberto Vecchioni. È l’anno della loro consacrazione davanti agli occhi del grande pubblico. L’album Viva i romantici vende quasi 500mila copie in Italia e guadagna il disco di diamante sulle ali dei singoli Come un pittore e Sono già solo. Due anni dopo tornano all’Ariston, questa volta in solitaria, e piazzano la loro Se si potesse non morire al terzo posto. Il successo travalica i confini nazionali: nel 2014 i Modà si imbarcano in un tour che li porta in sette città europee e a New York, mentre riempiono l’Olimpico di Roma e San Siro a Milano. Lo stop causato dalla pandemia li ha forzati a interrompere il tour dell’album Testa e croce, ripreso poi con successo nel 2022. Dodici mesi dopo tornano all’Ariston con Lasciami guadagnando l’undicesimo posto nella kermesse. Nel 2025 portano una nuova canzone d’amore, Non ti dimentico.

Convivere con il senso di che sarebbe stato

Parlare di coraggio quando sai che non lo hai avuto

E camminare in strada con lo sguardo verso il basso

Cercando le risposte tra i tuoi passi sull’asfalto

E chiedersi se credi davvero in qualche cosa

Se non lasciarti andare fa più male o più paura

L’ho letto sull’oroscopo che quelli del mio segno

Di complicarsi i piani quasi ne hanno un po’ bisogno

E non te l’ho mai detto che mentre ti baciavo

Tenevo aperti gli occhi e di nascosto ti osservavo

Sembravi una canzone che mi squarciava il petto

Un quadro di Kandinsky dove immaginarmi tutto

Ma è l’ora del ritorno

È l’ora del coraggio

Forse è vero siamo fatti tutti e due per qualcun altro

Ma io non ti dimentico

Io no non ti dimentico

Difficile accettarlo

Ma non siamo più gli stessi

Difficile convivere tra tutti quei ricordi

Che sanno di passione

Che sanno di rimpianti

Che sanno di carezze date al buio mentre dormi

Chissà se ti ricordi

La mia prima domanda

Dicesti non ti posso dare ora una risposta

Eppure lo sapevi

Ma non volevi dirlo

Soltanto per paura

Soltanto per orgoglio

E non te l’ho mai detto che mentre ti baciavo

Tenevo aperti gli occhi e di nascosto ti osservavo

Sembravi una canzone che mi squarciava il petto

Un quadro di Kandinsky dove immaginarmi tutto

Ma è l’ora del ritorno

È l’ora del coraggio

Forse è vero siamo fatti tutti e due per qualcun altro

Ma io no non ti dimentico

Io no non ti dimentico

E non te l’ho mai detto che mentre ti baciavo

Tenevo aperti gli occhi e di nascosto ti osservavo

Sembravi una canzone che mi squarciava il petto

Un quadro di Kandinsky dove immaginarmi tutto

È l’ora del ritorno

È l’ora del coraggio

Forse è vero siamo fatti tutti e due per qualcun altro

Io no non ti dimentico

Ma io no non ti dimentico