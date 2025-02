Il successo, il declino e il ritorno. I Modà a Sanremo 2025: «La nuova industria non ci piace, restiamo coerenti» – L’intervista

La band a giugno tornerà ad esibirsi allo stadio San Siro di Milano: «Una carriera è divertente se è una montagna russa», dicono a Open

«Una carriera è divertente se è una montagna russa» e quella dei Modà è certamente tra le più appassionanti della storia recente del nostro pop. Dalla gavetta come band che propone un pop rockeggiante a un disco di diamante fino a tre sold out a San Siro, con Kekko, il cantante, per un periodo l’autore più richiesto sul mercato. Infine il contratto chiuso con l’etichetta Ultrasuoni, che possedeva tre dei cinque maggiori network radiofonici (RTL 102.5, Radio Italia e Radio Dimensione Suono), il che gli consentiva di andare fortissimo in quelli ed essere praticamente invisibili negli altri cinque. Poi il rapporto con Lorenzo Suraci, patron di RTL 102.5, si rompe. «Si sono montati la testa» tuona Suraci dalle pagine di Vanity Fair.

Dal declino al ritorno

Siamo nel novembre del 2018, e lì inizia un declino che li porta al silenzio, quasi improvviso, per diversi anni, mentre nella musica italiana irrompono di gran carriera prima l’indie e poi il rap, che deviano l’attenzione da un certo pop mainstream, e così anche dal loro lavoro. Un’apparizione tiepida all’Ariston nel 2023 con l‘ombra della depressione per il cantante. Oggi il ritorno a Sanremo, che anticipa il ritorno a San Siro, il prossimo 12 giugno, e un disco in uscita il 14 febbraio dal titolo 8 Canzoni: una di queste sarà Non ti dimentico, il brano con cui torneranno a calcare le assi del Teatro Ariston. Una canzone che si mette perfettamente in scia con la produzione della band e dietro non c’è l’incapacità di essere ammiccanti nei confronti di un pubblico più giovane, cresciuto con sonorità assai diverse nelle orecchie, ma la volontà, come spiegano a Open, di rimanere coerenti con loro stessi e il loro pubblico: «Non ci siamo mai voluti adattare a quella che è oggi l’industria musicale per un discorso molto semplice: non ci piace. La coerenza con quello che siamo ci ha salvati, se ci fossimo adattati a quello che chiede l’industria musicale oggi, facendo duetti, collaborazioni con artisti di musica elettronica, togliere la musica suonata, togliere le storie dalle canzoni, non sappiamo se poi saremmo riusciti a riempire San Siro. Invece con la nostra musica siamo sicuri che comunque le persone che ci hanno amato fino a oggi continueranno a farlo».