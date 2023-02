Sanremo 2023, Modà – «Lasciami»

Francesco (Kekko) Silvestre, Enrico Zapparoli, Diego Arrigoni, Stefano Forcella, Claudio Dirani. In arte: Modà. La band milanese, nata nel 2002, parteciperà alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con Lasciami. Per Kekko e compagni, in realtà, non si tratta della prima volta sul palco dell’Ariston. Nel 2011, il brano Arriverà, in collaborazione con Emma, gli era valso il secondo posto. E due anni più tardi, Se si potesse non morire si era fermato sul terzo gradino del podio. Nei loro oltre vent’anni di carriera, i Modà hanno firmato alcune delle canzoni italiane più celebri dell’ultimo decennio: Tappeto di fragole, Quel sorriso in volto, Come un pittore, Arriverà e Quello che non ti ho detto. L’energia e la potenza della loro musica li ha portati a esibirsi anche oltre i confini italiani. Nel 2014, la band milanese ha riempito gli stadi di tutta Italia e si è imbarcata in un tour che ha toccato sette città europee ed è arrivato fino a New York. L’ultimo album dei Modà, Testa o croce, è uscito nel 2019, ma il tour italiano è stato sospeso a causa della pandemia. Nel 2022, la band ha ripreso la tournée e il 9 maggio ha registrato il “tutto esaurito” all’Arena di Verona. Le ultime aggiunte alla discografia di Kekko e compagni sono i tre EP della trilogia Buona fortuna, usciti nel 2021 e nel 2022. Dopo aver conquistato un secondo e un terzo posto, i Modà si preparano a tornare sul palco dell’Ariston. Questa volta per raggiungere il gradino più alto del podio.

Il testo di «Lasciami» dei Modà

Lasciami… ma regalami un giorno…

Lasciami… quando poi farà buio e vai via di nascosto…

Lasciami… solo un po’ di profumo e un bicchiere con dentro un ricordo, mettici un bacio e veleno con ghiaccio…

Lasciami… ma fallo in silenzio… lasciami… ma ti prego fai in modo che non me ne accorga…



Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il veleno e ho capito la parte peggiore di me

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò.



Lasciami… ma regalami un sogno… lasciami… con la nostra canzone e un bicchiere con dentro un tramonto, mettici un bacio e veleno con ghiaccio…

Lasciami… ma non farmi capire… lasciami… col pudore di chi vuole piangere ore…



Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il veleno e ho capito la parte peggiore di me

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…



Quella che mi mancherà… quella che non scorderò.

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò mai



Lo speciale Sanremo 2023

