Sanremo 2025, Tony Effe – «Damme ‘na mano»

La firma sulla hit dell'anno «Sesso e samba» e il dissing con Fedez hanno incorniciato il 2024 del trapper. E il 2025 inizia con un omaggio alla sua Roma

Dalla Roma bene alla “”trada” che racconta nelle sue rime, il rapper Tony Effe (al secolo Nicolò Rapisarda) partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo, nonostante le ripetute accuse di sessismo. Fino al 2021 è uno dei membri della Dark Polo Gang, insieme con tre amici di infanzia. E alla crew trap deve la sua fama, grazie soprattutto ai due dischi Twins e Trap Lover (rispettivamente 2017 e 2018). Tre anni fa comincia l’avventura da solista da cui sono nati già Untouchable e Icon. Nel 2024 ha firmato con Gaia la hit dell’anno Sesso e samba ed è stato uno dei protagonisti del dissing con Fedez, sfociato nel freestyle alla Red Bull 64 Bars e nella canzone Chiara, riferimento alla ex moglie del rapper milanese. Dopo le critiche per la violenza nei testi, che ne hanno causato l’esclusione dal Concertone di Capodanno, all’Ariston presenta «una canzone personale» che comprende romanità, romanticismo e passione: Damme ‘na mano.

Io non soffro per te

Non so fare l’attore

Sono pronto a sbagliare

Come un uomo d’onore

Spengo la sigaretta

Come la nostra storia

Ogni notte è per sempre

Per le strade di Roma

E non fare la stupida stasera

Tu non sei mai sincera

Tu sei pericolosa

Io so che morderai la mela

Ma di noi cosa direbbe Califano

Che è durato troppo poco

Cammino sui sanpietrini

Fino a quando non te trovo

Damme ‘na mano

Che c’ho ner core

Solo ‘na donna e ‘na canzone

Nun conta niente

Si crolla er monno

Io m’aricordo solo di te

Damme ‘na mano

Sinno me moro

Damme ‘na mano

Che c’ho ner core

Soltanto te

Io e te per tutta la vita

Te lo giuro mi incrocio le dita

Sono il classico uomo italiano

Amo solo mia madre Annarita

La domenica ti lascio sola

Vuoi andare a cena ma c’è la partita

Tu mi aspetti nel letto nervosa

Parli poco fai la stranita

Poi mi tocchi te ne fotti

Vai più giù mi si girano gli occhi

Poi mi guardi togli i tacchi

Mentre ti fai i capelli raccolti

A te piace sbagliare farmi del male

Mi alzi le mani

Poi ti vuoi scusare

E so che perderò questo gioco

Come a carte sei brava a barare

Damme ‘na mano

Che c’ho ner core

Solo una donna

E ‘na canzone

Non conta niente

Si crolla er monno

Io m’aricordo solo di te

Damme ‘na mano

Sinno me moro

Damme ‘na mano

Che c’ho ner core

Soltanto te

Io ho sofferto per te

Ora so fare l’attore

Quante volte ho sbagliato

Come un uomo d’onore

Accendo la sigaretta

Penso alla nostra storia

Mentre guardo la notte

Per le strade di Roma