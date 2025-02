Sanremo 2025, Bresh – «La tana del granchio»

Genovese e genoano, cantante rap e pop, sale sul palco del Festival da concorrente per la prima volta con una ballata personale

Bresh nasce Andrea Brasi il 28 giugno 1996 a Lavagna, a pochi chilometri da Genova. L’infanzia, anagrafica e poi musicale, risente dell’attrazione della scena rap milanese. Nel 2013 collabora al mixtape Cosa vogliamo fare con i rapper Izi e Tedua. Tre anni dopo si trasferisce nel capoluogo lombardo e inizia a lavorare spalla a spalla anche con Rkomi, mossa che anticipa l’uscita nel 2020 del primo album Che io mi aiuti. Nel 2022 esce con Oro blu, disco che contiene il singolo triplo platino Angelina Jolie e che debutta al primo posto della Classifica Fimi Album. L’enorme popolarità anche tra il pubblico non avvezzo all’hip hop la deve a Guasto d’amore, brano dedicato alla sua squadra del cuore, il Genoa, che è ormai inno della curva rossoblù. Nell’ultima edizione del Festival di Sanremo è stato ospite della quarta serata e ha cantato in coppia con Emma un medley di Tiziano Ferro. Nel 2025, per la prima volta da concorrente, porta La tana del granchio per esprimere «quanto sia difficile spiegare in maniera verbale certe emozioni forti».

Nella tana del granchio c’è una canzone

Ho posato i miei vestiti al sole

Ti ho vista piangere dietro alle mie parole

Ma non sapevo cos’altro dire di te

Ora che siamo soli mi puoi pure parlare

Guardati intorno non c’è nessuno

Non far così non mi giudicare

Ho una parola sbagliata per ogni frase

Sono soltanto un uomo e non ci so fare

E anche se tu non lo vuoi sapere

Sappi però che alla fine ti voglio bene

Sono una madre che si sgola

Una testa che gira ancora

Una chitarra che non suona

Una borsa piena di buchi

Se capisci che non ti amo

Sei una sirena che non nuota

Cosa puoi dire

Fammi solo sapere quando vuoi guarire

Dall’espressione hai qualcosa da dire per me

Ma lo sento non mi dai due lire

Un sacchetto di plastica

Tiene i nostri due costumi bagnati

Ce li siamo dimenticati

Nella macchina che è rimasta sotto al sole per tutta l’estate

Ad ottobre li ho ritrovati

Lascio la via per te

Ora che non è più un sì

Camera mia non è una metropoli

Che incubo stare ad aspettare in un monolocale

Sei fuori a carnevale

Sono una madre che si sgola

Una testa che gira ancora

Una chitarra che non suona

Una borsa piena di buchi

Se capisci che non ti amo

Sei una sirena che non nuota

Cosa puoi dire

Fammi solo sapere quando vuoi guarire

Dall’espressione hai qualcosa da dire per me

Ma lo sento non mi dai due lire

Se il mare si è salato

È perché un marinaio ci ha pianto sopra

Se han fatto il calendario

È perché ti vorrei fare santa ora

Senti che forte il vento

Vento che non si posa

Cosa puoi dire

Fammi solo sapere quando vuoi guarire

Dall’espressione hai qualcosa da dire per me

Ma lo sento non mi dai due lire

Ho bisogno solo di riuscire a convincere te

Non solo te

Ho bisogno solo di riuscire a convincere te

Ma lo sento non mi dai due lire