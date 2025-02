Dopo l’audio di Conti, anche il Fantasanremo va in tilt: l’app non funziona

«Si è verificato un errore», è il banner che spunta se si prova ad accedere. Sui social inizia l'ironia degli utenti...

Fantasanremodown. Se il Festival di Sanremo è partito col botto perché è saltato l’audio a Carlo Conti, al Fantasanremo non è andata tanto meglio. L’app del gioco più virale sulla kermesse canora è andata completamente in tilt. «Si è verificato un errore», si legge se si prova ad accedere all’app. Il sito online, invece, funziona. Dai promotori, per ora, silenzio: i social ufficiali del Fantasanremo continuano a twittare sulle esibizioni in corso al festival, ma non forniscono spiegazioni sul blocco. Intanto, sui social inizia già l’ironia degli utenti. «Ci mancava solo il fantasanremodown», commenta sconsolata (e ironica) un’utente.

Lo speciale Sanremo 2025

