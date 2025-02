Sanremo 2025, il Fantasanremo di Elly Schlein: Meloni capitana e bonus a Montaruli «se risponde senza abbaiare»

500 punti bonus a Santanché se «si dimette» e 60 malus «se rimane incollata alla poltrona»

Anche la politica non è immune al Festival di Sanremo. E, ora, anche al Fantasanremo. A poche ore dall’inizio della kermesse canora più seguita d’Italia, il Partito Democratico si è sbizzarrito sui social. Sul proprio account Instagram, il partito ha realizzato un Fantasanremo ironico dove i politici della maggioranza di governo prendono il posto dei cantanti, con relativi punti bonus e malus. Capitano della squadra (politica) del Pd? Senza dubbio, Giorgia Meloni: 50 punti bonus «se riferisce in Parlamento sul caso Almasri», mentre 15 malus «se dice di non essere ricattabile». Gli altri componenti della squadra di Elly Schlein sono: la ministra del Turismo Daniela Santanché, il vicepremier Matteo Salvini, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Le riserve, invece, sono andate al ministro degli Interni Matteo Piantedosi e la deputata di FdI Augusta Montaruli, diventata virale nei giorni scorsi per lo show del bau bau in diretta televisiva. 500 punti bonus a Santanché se «si dimette» e 60 malus «se rimane incollata alla poltrona». Con Montaruli in squadra, Bau Bau la canzone in gara, si acquisiscono 28 punti bonus «se risponde a una domanda senza abbaiare» e 50 punti malus «se compra borse e libri hot con i soldi degli italiani».

