Abbaia chi molla! L’incredibile performance di Augusta Montaruli (FdI) a Tagadà: «Bau bau… bau… bau bau!» – Il video

Pochi argomenti ma ben chiari quelli della deputata meloniana, che su La7 abbaia letteralmente in faccia al collega del Pd mentre si discute del caso Almasri

Ha detto letteralmente «bau bau», anzi l’ha ripetuto più volte, la deputata meloniana Augusta Montaruli al dem Marco Furfaro, che lì per lì non ha capito se quella scena se la stesse sognando o meno. E invece era tutto vero quello che stava succedendo nello studio di Tagadà su La7, dove si discuteva dell’informativa del ministro Piantedosi sul caso Almasri. La conduttrice Tiziana Panella ha fatto una domanda al parlamentare del Pd, ma all’improvviso è intervenuta Montaruli con quel «bau bau» diventato rapidamente virale sui social. E facendo riferimento a una sua precedente battuta, Montaruli ha continuato, restando in tema: «Cuccia del cane… Visto che prima ti sei permesso di parlarmi in questo modo, io ti ricordo la cuccia del cane».

Lo scontro in studio

Furfaro ha provato a rispondere, ma Montaruli è inesorabile: «Bau bau, bau… bau bau…». E così avanti mentre il deputato Pd continua a parlare, passando ai guai giudiziari della stessa Montaruli e della ministra Daniela Santanché. In sottofondo c’era sempre quel «bau bau» impossibile da ignorare. «Stiamo parlando di una cosa seria» dice Panella che ha provato a riportare il dibattito su toni più umani. In studio non si abbaia più, ma lo scontro tra i due continua.

I meme sui social

Inevitabile sui social il fiorire di meme e sfottò sul curioso comportamento della deputata di Fratelli d’Italia. A cominciare dal giornalista del Foglio, Luciano Capone, che prende spunto dal dibattito al Senato sul caso Almasri per ironizzare su quel che è successo su La7: «È chiaro dalla giornata di oggi che ci sono problemi con l’inglese. In Fratelli d’Italia non hanno ben compreso il significato di “underdog” e ora si mettono ad abbaiare. Giorgia, aiutali tu». Meglio dei «fratelli de Rege» commenta il virologo Roberto Burioni, che cita il duo comico della prima metà del ‘900 famosi per il loro «Vieni avanti, cretino».