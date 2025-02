Renzi: «Altro che Signore degli anelli, con il caso Almasri siamo a Pinocchio e Meloni è l’omino di burro» – Video

Il senatore dopo l'informativa di Nordio e Piantedosi: «L'interesse nazionale in Libia si chiama Eni»

Matteo Renzi è intervenuto al Senato, in seguito all’informativa di Nordio e Piantedosi sul caso del rimpatrio di Najem Osama Almasri. E non ha risparmiato strali contro Giorgia Meloni, in particolare, sostenendo che «scarcera i torturatori di bambini». Il senatore ha puntato sul tema che è stato il refrain di buona parte degli interventi dell’opposizione, anche alla Camera. E cioè che la premier non sia poi così coraggiosa come sostiene visto che è intervenuta sui social ma non davanti al parlamento per difendere l’operato del governo che ha prima lasciato che venisse scarcerato e quindi rimpatriato il torturatore libico Najem Almasri: «Con Meloni, pensavate di aver trovato la lady di ferro, ma avete trovato l’uomo di burro, forte coi deboli e debole coi forti. Se ci fosse stato un minimo di coraggio da parte della vile premier, ella sarebbe venuta qui e avrebbe detto che c’è un interesse nazionale di questo paese e si chiama Eni. Se Meloni avesse voluto difendere l’interesse nazionale lo avrebbe detto. Ma non lo fa, scarcera i torturatori di bambini».

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev