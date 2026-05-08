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La denuncia di Pina Picierno: «I servizi segreti russi hanno violato il mio account Signal»

08 Maggio 2026 - 09:32 Alba Romano
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La vicepresidente del Parlamento europeo su X: «Nelle prossime ore verranno analizzati i miei dispositivi, ho presentato denuncia anche in Italia»
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«Recentemente il mio account Signal è stato oggetto di un tentativo di violazione che, sulla base delle evidenze tecniche emerse finora, sembrerebbe riconducibile a una campagna coordinata attribuita ai servizi segreti russi dell’FSB contro politici, giornalisti, ricercatori e funzionari europei». A denunciarlo su X è la vicepresidente dal Parlamento europeo, Pina Picierno. «Nelle prossime ore i servizi competenti del Parlamento europeo analizzeranno i miei dispositivi per verificare eventuali compromissioni o violazioni dei dati. Ho inoltre presentato una denuncia alle autorità italiane. Non si tratta di episodi isolati, ma di una più ampia operazione di guerra ibrida contro le istituzioni europee», ha aggiunto.

Il post della vicepresidente del Parlamento europeo

Picierno ha sottolineato la gravità dell’accaduto, evidenziando che «Signal viene utilizzato per conversazioni e scambi con dissidenti politici, colleghi eurodeputati, funzionari governativi e fonti sensibili». «Colpire questi canali significa tentare di monitorare, intimidire e infiltrare il dibattito democratico europeo», ha proseguito. La vicepresidente ha poi riferito che un attacco analogo avrebbe coinvolto anche un ricercatore indipendente che le aveva recentemente presentato uno studio sugli incontri tra lobbisti e rappresentanti di interessi russi e bielorussi a Bruxelles. «Google lo ha informato che un’entità sostenuta da un governo aveva tentato di accedere al suo account», ha concluso.

Foto copertina: ANSA/MOURAD BALTI TOUATI | Pina Picierno alla presentazione del libro di Carlo Calenda, Milano, 15 aprile 2026

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