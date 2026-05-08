Sondaggi, parità tra centrodestra e centrosinistra. Vannacci cresce e ruba voti a Lega e FdI

Il partito di Giorgia Meloni è al 28,6%, in lieve calo. Il Partito Democratico si ferma al 21,5%

In calo tutti i partiti della maggioranza. Forza Italia sorpassa la Lega. E il generale Vannacci cresce ancora: Futuro Nazionale è al 4%. Questi sono i risultati di un sondaggio di Demos illustrati da Ilvo Diamanti oggi su Repubblica. Il partito di Giorgia Meloni è al 28,6%, in lieve calo. Il Partito Democratico si ferma in ogni caso a distanza di sicurezza: 21,5%. Il Movimento 5 Stelle si attesta al 13% e Alleanza Verdi-Sinistra sotto il 6%. Il partito di Vannacci ha già superato Azione, Italia Viva e +Europa. E sottrae consensi al centrodestra.

I sondaggi

Meloni però rafforza la sua popolarità, anche se di poco: 38% (+1%). Dietro a lei Giuseppe Conte, con il 35%, stabile. Quindi, Emma Bonino. Poi Antonio Tajani, (25%) e più indietro Elly Schlein al 24%. Metà degli elettori ritiene che il governo Meloni resisterà «fino alla fine della legislatura», che scadrà nell’autunno del 2027. Una quota che comprende non solo elettori filo-governativi. Perché, conclude Diamanti, «la principale ragione di questa “opinione” diffusa fra gli italiani è dettata non solo e non tanto dalla solidità della maggioranza, che mostra ed esprime tensioni e divisioni interne in molte occasioni, ma dalle opposizioni che appaiono ancora distanti da una intesa di coalizione».