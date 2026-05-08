Marco Rubio da Giorgia Meloni, il regalo di Tajani sui parenti italiani e l’abbonamento all’app di lingue scaduto: «Ma vi capisco benissimo» – Il video

Il siparietto alla Farnesina sugli antenati piemontesi del Segretario di Stato americano. Il faccia a faccia sulle minacce di Donald Trump sulla guerra commerciale e le speranze sul cessate il fuoco in Iran

Una stretta di mano, due baci e quel «Come stai?» in italiano pronunciato dalla premier all’ingresso a palazzo Chigi. È così che Giorgia Meloni ha accolto il segretario di Stato Marco Rubio nella Sala dei Galeoni, in quella che fonti diplomatiche citate dal Corriere della Sera hanno definito una visita di cortesia. Ad attendere il capo della diplomazia americana nel cortile d’onore c’era il consigliere diplomatico della presidente, Fabrizio Saggio; nella delegazione statunitense figurava anche l’ambasciatore a Roma, Tilman J. Fertitta. Come ricostruito dal Corriere della Sera, l’appuntamento si è svolto in un clima reso teso dalle critiche di Donald Trump, che nei giorni scorsi aveva accusato Roma di scarso impegno sul dossier iraniano. A pesare, soprattutto, due nodi: la crisi nello Stretto di Hormuz e la situazione in Libano.

Bilaterale alla Farnesina: cosa si sono detti Rubio e Tajani

Prima di salire dalla premier, il segretario di Stato aveva fatto tappa alla Farnesina per il faccia a faccia con il vicepremier Antonio Tajani. Un colloquio durato oltre un’ora, mezz’ora in più rispetto al programma, definito dal titolare degli Esteri «una riunione positiva». Secondo quanto riferito dallo stesso Tajani in conferenza stampa, è finito sul tavolo praticamente tutto il dossier internazionale: Medio Oriente, con la disponibilità italiana a impiegare la Marina Militare per attività di sminamento una volta raggiunto un cessate il fuoco stabile; il ruolo di Roma in Libano, anche in vista del dopo Unifil; la transizione in Venezuela e a Cuba; il capitolo africano e quello delle materie prime. Sull’Iran, ha riferito ancora il vicepremier, Rubio ha confermato che Washington «sta aspettando la risposta» di Teheran. Sui dazi solo un cenno, vista la materia che esula dalle competenze del segretario di Stato: «Non vogliamo guerre commerciali», la posizione ribadita dal ministro, che su X ha poi parlato di un «legame indissolubile» tra i due Paesi e ha rilanciato la nuova Coalizione di Roma per garantire stabilità ai mercati alimentari globali.

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Le origini piemontesi di Rubio: il regalo di Tajani e la battuta su Babel

Il momento più curioso della giornata è arrivato però quando al segretario di Stato è stato consegnato l’albero genealogico della sua famiglia. A porgerglielo, oltre a Tajani, sono stati il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Capra: la ricerca, condotta fra archivi municipali e curia, certifica le radici monferrine del capo della diplomazia americana. «La vogliamo come nostro ospite in Piemonte, perché il Piemonte è la sua casa», ha detto Cirio. Rubio, figlio di immigrati cubani, ha ringraziato in inglese e poi è passato allo spagnolo, spiegando che la lingua è abbastanza vicina all’italiano da permettergli di capire il collega Tajani senza ricorrere alla traduzione. Quindi la promessa, accompagnata da una battuta che ha strappato un sorriso ai cronisti: «Il mio abbonamento a Babel è scaduto, devo rinnovarlo». E ancora: «La prossima volta che tornerò in Piemonte parlerò in italiano». L’auspicio, ha aggiunto, è che quel documento possa diventare «un’ispirazione» per lavorare insieme in futuro.

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