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Tajani consegna a Rubio l’albero genealogico della sua famiglia italiana alla Farnesina – Il video

08 Maggio 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2026 Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ricevuto alla Farnesina il Segretario di Stato americano Marco Rubio. Durante l’incontro Tajani, insieme al Presidente della Regione Piemonte, e al sindaco di Casal Monferrato, ha presentato l’albero genealogico delle origini italiane dia Rubio e i documenti frutto delle ricerche condotte negli archivi comunali e parrocchiali che attestano la storia familiare del Segretario di Stato Usa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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