Sondaggio Swg, Tajani l’unico a sorridere. Meloni cala, Schlein inchioda: le indicazioni di voto dell’ultima settimana

C’è solo Forza Italia a sorridere nell’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7. Il partito guidato da Antonio Tajani è cresciuto in una settimana dello 0,2%. Si tratta della crescita più consistente tra le principali forze politiche, che portano il partito fondato da Silvio Berlusconi all’8,3%. Davanti c’è sempre Fratelli d’Italia al 30,3%, per un’altra settimana in calo dello 0,3%. Stabile il Pd al 23%. Seguito dal M5s, che cede lo 0,1% e si ferma al 12,3%. Chiudono il primo gruppo la Lega all’8,2% e Verdi e Sinistra al 6,6%.

In trend positivo Azione di Carlo Calenda, ora al 3,8%. Lieve flessione per Italia Viva, che scende al 2%. Cresce +Europa, ora all’1,7%.