Sondaggio Swg, il Pd cresce ancora, scivola la Lega. Quanto è distante il partito di Meloni – I dati

Il sondaggio Swg per il TgLa7 mostrano un netto miglioramento per Pd e FdI. Il partito di Matteo Salvini crolla e si fa superare da Forza Italia

I ricchi si arricchiscono, i poveri un po’ meno: è questa la fotografia politica tracciata dall’ultimo sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7. A crescere più di tutti è ancora una volta il Partito democratico di Elly Schlein, che ribadisce il +0,3% di sette giorni fa e sale al 23,4%. Aumenta in tutta risposta anche Fratelli d’Italia, che con il +0,2% tiene a distanza di sicurezza il Pd e si avvicina a quota 31% di preferenze. Si conferma terzo partito il Movimento 5 Stelle, che fa un piccolo passo in avanti passando dal 12,4% al 12,5%. Accusano, invece, il colpo i principali alleati del partito di Giorgia Meloni. Forza Italia cede lo 0,1%, la Lega addirittura lo 0,3% facendosi scavalcare proprio dagli azzurri di Antonio Tajani. Lieve miglioramento anche per Verdi e Sinistra, a 6,5%.

Tra gli altri partiti, unico in leggera risalita è Azione (+0,1%). Rimane stabile Italia Viva sul 2,5% mentre calano lievemente sia +Europa che Noi Moderati, che chiude la classifica dell’orientamento di voto all’1%.