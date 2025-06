Referendum, boom del voto fuorisede: l’89% di chi ha fatto richiesta è andato a votare

Il dato definitivo dell'affluenza testimonia un'ottima risposta degli elettori fuorisede. A Trieste il 92,75% è andato a votare

Ottima affluenza per il voto fuorisede, dei 67.305 che avevano fatto richiesta per votare lontano dalla loro residenza, l’88,7% si è presentato alle urne. Alla vigilia del voto erano stati 28.430 i cittadini italiani che avevano inoltrato la richiesta per per motivi di lavoro, 38.105 per motivi di studio e 770 per motivi di cure mediche. L’89% rappresenta una percentuale decisamente maggiore rispetto al 30,58% della media nazionale, un dato ampiamente atteso visto l’appello all’astensione di molti dei partiti di maggioranza. Gli elettori fuori sede che hanno presentato domanda per votare sono però meno del 2% rispetto a quasi 5 milioni di studenti e lavoratori che sti trovano fuori città. Le 67 mila richieste sono comunque un dato in aumento rispetto alle 24.000 delle ultime votazioni europee. La risposta positiva delle urne potrebbe far desistere il governo Meloni dall’interrompere la sperimentazione del voto fuorisede, visto che il ministro dell’Interno Piantedosi aveva affermato nel febbraio di quest’anno che i risultati per le elezioni europee erano stati «non soddisfacenti».

In tutti i comuni affluenza sopra l’85%

Le sezioni individuate esclusivamente per accogliere gli elettori fuorisede erano 51, distribuite in 12 città italiane. Per creare un seggio apposito, era necessario che in un Comune pervenissero almeno 800 richieste di voto fuorisede, il che ha ristretto il campo a: Torino con 12 seggi, Milano 11 seggi, Bologna 9 seggi, Roma 7 seggi, Padova 3 seggi, Firenze e Pisa con 2 seggi, Parma, Trento, Pavia, Perugia e Trieste con un seggio ciascuna. Nei casi in cui le richieste di voto fuorisede per ogni comune siano state meno di 800, gli elettori sono stati accorpati in altri seggi.

In tutte le sezioni si è registrata un’affluenza superiore all’85%. Il seggio con l’affluenza maggiore è stato quello di Trieste, dove il 92,75% si è recato alle urne. La città con la percentuale inferiore è Roma con l’85,43%, un dato comunque ben superiore alla media nazionale. Sempre nella capitale il seggio che ha registrato il minor numero di presenti, il n.9004 con l’81,22%.

Il dettaglio dell’affluenza nei seggi fuorisede

Di seguito le medie dell’affluenza nelle città che hanno ospitato i seggi dei votanti fuorisede: