Referendum e ballottaggi, seggi aperti dalle 7. Affluenza al 22,73%

L'affluenza alle 23 di ieri è stata del 22,73% nelle 61.591 sezioni aperte in Italia per i cinque quesiti

Seggi aperti anche stamani, dalle 7 fino alle 15, nella seconda giornata di voto sui cinque quesiti referendari su lavoro e cittadinanza. Le urne saranno aperte fino alla stessa ora anche nei 13 comuni sopra i 15mila abitanti dove si vota per i ballottaggi e nei 7 comuni al primo turno in Sardegna. Tra i comuni al voto Taranto, Matera e Nuoro. L’affluenza alle 23 di ieri è stata del 22,73% nelle 61.591 sezioni aperte in Italia per i cinque quesiti (quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza italiana).

Il dato è riferito al primo quesito (Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi – Abrogazione). Rispetto agli altri quattro, può variare di qualche decimale. La regione con la più alta percentuale di votanti è stata la Toscana (29,99%). Quella con la percentuale più bassa è stata il Trentino Alto Adige (16,13%).