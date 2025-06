Sondaggio Swg, la frenata di Meloni assieme a Schlein e Conte: cosa succederebbe se si votasse oggi – I dati

Posizioni invariate negli ultimi sette giorni tra le forze politiche. Cosa emerge dall'ultimo sondaggio Swg per il TgLa7

Sono in calo i tre principali partiti secondo l’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7. Inverte il trend positivo delle ultime settimane Fratelli d’Italia, che cala al 30,4%. Lieve calo anche per il Partito democratico, che si ferma al 23,3%. Segue il M5s, che resta la terza forza politica negli orientamenti di voto Swg con il 12,3%. Recupera terreno senza sorpassi comunque Forza Italia, che sale all’8,3%. In trend positivo anche la Lega all’8,1%. E infine i Verdi e Sinistra italiana che sale al 6,7%.

Stabile invece Azione, che resta al 3,4%. Segue Italia Viva al 2,3%, poi +Europa all’1,5%. Stabile Noi Moderati all’1%.