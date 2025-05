Comunali 2025, Elly Schlein esulta: «La destra guarda i sondaggi, noi vinciamo le elezioni»

La gioia della segretaria Pd per i successi di Genova e Ravenna: «Due vittorie straordinarie»

«Dopo una bellissima campagna elettorale tra le persone» per le elezioni comunali 2025 «arrivano due straordinarie vittorie al primo turno a Genova e Ravenna con Silvia Salis e Alessandro Barattoni, a cui va il nostro abbraccio e l’augurio di buon lavoro». A dirlo è la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, dopo i primi risultati del voto di ieri e oggi, domenica 25 e lunedì 26 maggio, e a spoglio ancora in corso. «Il Pd che cresce di 8 punti rispetto alle ultime elezioni ed è primo partito – ha proseguito -. Vinciamo anche ad Assisi con Valter Stoppini e a Taranto andremo al ballottaggio in netto vantaggio. Ormai è chiaro: il centrodestra esulta per i sondaggi, noi vinciamo le elezioni». Schlein ha poi sottolineato come il Pd stia confermando la propria crescita, dopo i successi delle regionali dello scorso anno e delle europee. «Essere testardamente unitari, è necessario ripeterlo oggi più che mai, non è una tesi o un dibattito politologico, ma un dato oggettivo: uniti si vince, congratulazioni a tutte le forze che hanno contribuito a queste belle vittorie!», ha concluso.

I risultati del centrosinistra

Alle elezioni amministrative a Genova ha vinto, al primo turno, l’ampia coalizione di centrosinistra (Pd, M5s, Avs, Azione e Iv) che sosteneva Silvia Salis, che sarà quindi la nuova sindaca del capoluogo ligure. «Dedico la vittoria a mio padre», ha detto la neo prima cittadina dopo l’annuncio della vittoria. Anche a Ravenna, la roccaforte rossa non ha tradito il Partito democratico. Tutti si aspettavano una larga vittoria al primo turno per il centrosinistra, e così è stato. Alessandro Barattoni, 42 anni, alla guida di una coalizione in versione campo larghissimo, è infatti il nuovo sindaco della città.