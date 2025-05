Chi è Silvia Salis, la candidata che potrebbe riportare Genova a sinistra. Dalla carriera sportiva al matrimonio con il regista Brizzi

Cresciuta in una «famiglia di sinistra», Salis ha alle spalle una lunga carriera da atleta professionista. L'ottimismo negli exit

È la candidata data per favorita, che è riuscita nell’ardua impresa di unire tutto il centrosinistra attorno a sé. Silvia Salis, 39 anni, in corsa per le elezioni comunali a Genova, con una lunga carriera nello sport, potrebbe essere eletta questa sera, 26 maggio, come la nuova sindaca del capoluogo ligure. La prima proiezione la dà vincente già al primo turno sul suo avversario, Pietro Paciocchi, appoggiato dal centrodestra, con il 54,1% dei voti contro il 39,4% dello sfidante.

Chi è Silvia Salis

Mamma, atleta e vicepresidente del Coni, durante questa campagna elettorale è stata bersaglio di numerosi attacchi provenienti dal centrodestra. Come quello arrivato dal forzista Maurizio Gasparri che aveva dichiarato: «La politica non si inventa, è un mestiere serio, e le elezioni non sono un concorso di bellezza». Una frase che ha scatenato polemiche, suscitando le reazioni di personalità di ogni schieramento politico, tutte a difesa di Salis. La candidata del centrosinistra ha iniziato la sua corsa alle comunali dopo che Marco Bucci ha lasciato l’amministrazione della città per diventare presidente della Regione. Si distingue per un profilo civico, lontano dagli ambienti politici tradizionali, il che la rende una figura fresca e innovativa nel panorama politico.

La carriera sportiva

Ex atleta professionista nella specialità del lancio del martello, disciplina in cui ha vinto 10 titoli italiani, Salis ha partecipato anche a due Olimpiadi, a Pechino nel 2008 e a Londra nel 2012. Dopo aver lasciato l’attività agonistica a causa di un infortunio nell’aprile del 2016, è diventata dirigente della squadra per la quale gareggiava, le Fiamme Azzurre. Nel 2017 è stata eletta nel Consiglio Nazionale del Coni, carica che le ha permesso di diventare, nel maggio 2021, vicepresidente.

La famiglia

Durante la campagna elettorale ha ricordato in più occasioni di essere cresciuta in una «famiglia di sinistra». La madre è casalinga, il padre Eugenio, a cui Salis era legatissima, era lo storico custode dell’impianto di atletica di Villa Gentile, nel quartiere di Sturla, punto di riferimento per l’atletica leggera genovese e ligure. Il padre è venuto a mancare in piena campagna elettorale, a metà febbraio di quest’anno.

Il matrimonio con Brizzi

Poi l’inizio della relazione con il regista Fausto Brizzi: i due, come hanno raccontato, si sono conosciuti a una festa di Natale organizzata dalla Federazione di atletica. Nel 2020, il primo matrimonio, a Roma, nella Sala Rossa del Campidoglio, con una cerimonia ristretta, in cui entrambi gli sposi avevano indossato le mascherine, in piena pandemia. Un anno dopo, nel 2021, hanno rinnovato le loro promesse, questa volta alle Maldive. E a distanza di tre anni dal primo matrimonio, il 5 ottobre 2023, è nato il primo figlio della coppia, Eugenio.

In politica

Salis si è subito presentata come una figura moderata, capace di raccogliere consensi da più fronti, tanto da essere inizialmente vista come possibile candidata anche del centrodestra. Lo stesso Bucci la definì «una buona candidata», aggiungendo che «se l’avesse chiesto a me, poteva essere una candidata anche per noi». Se le si vuole collocare negli ambienti Pd, proprio per la sua moderazione, è considerata più vicina al riformismo che alla sinistra di Schlein. Ma la sua forza, in ogni caso, è proprio quella di essere candidatura civica, lontana dalle logiche di partito. Una formula che ha convinto tutto il campo larghissimo, Pd, Avs e M5s ma anche – ed era tutt’altro che scontato – anche Italia Viva e Azione.