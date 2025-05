Elezioni comunali 25 e 26 maggio: come funziona il voto domiciliare e chi può usufruirne

Un'opportunità per chi, a causa di gravi problemi di salute, non può uscire di casa per andare a votare

Domenica 25 e lunedì 26 maggio, milioni di cittadini italiani si preparano a scegliere il futuro delle loro città andando alle urne per eleggere i nuovi sindaci e rinnovare i Consigli comunali. Ma ci sono anche elettori che, a causa di infermità, non possono recarsi fisicamente ai seggi. Per loro, c’è la possibilità si usufruire del “voto domiciliare”, che consente di esprimere il proprio diritto di voto direttamente da casa, senza che ci si debba recare fisicamente presso il seggio a cui si è iscritti.

Chi può usufruirne

Il voto domiciliare è un’opportunità per chi, a causa di gravi problemi di salute, non può uscire di casa per andare a votare. L’offerta riguarda persone che, per esempio, hanno malattie molto gravi che rendono impossibile spostarsi o chi dipende da apparecchiature mediche per sopravvivere.

Come fare domanda al voto domiciliare

Per poter accedere al voto domiciliare era necessario inviare per tempo al proprio comune di residenza una domanda (per alcuni comuni in formato online, per altri in cartaceo) in cui l’elettore esprimesse la propria intenzione di esercitare il diritto di voto a casa. Nella domanda, andavano indicati anche l’indirizzo dell’abitazione, un recapito telefonico per eventuali contatti, una fotocopia di un documento d’identità e della tessera elettorale. Inoltre, era necessario allegare un certificato medico che attestasse la condizione di salute dell’elettore. La palla poi passa al Comune: inviata la richiesta e verificata la documentazione, provvede a inserire il nome dell’elettore nella lista speciale per il voto domiciliare.

Elezioni comunali 2025: Il giorno del voto

Nella giornata in cui si terranno le elezioni, il malato sarà raggiunto dall'”equipe volante“, così chiamata, composta dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore, che si recherà all’indirizzo indicato nella richiesta. In alcuni casi, se l’elettore si trova in un luogo di cura, il voto potrà essere raccolto anche da un seggio speciale.