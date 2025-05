Elezioni comunali 2025, chiusi i seggi. Gli exit poll danno Salis vincente già al primo turno a Genova – La diretta

Il voto per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali: 117 dei comuni coinvolti si trovano nelle regioni a statuto ordinario, mentre gli altri 9 sono amministrazioni commissariate della Sicilia

Seggi chiusi alle 15 di oggi, lunedì 26 maggio, in 126 comuni chiamati al rinnovo delle giunte. Circa due milioni di cittadini sono stati convocati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali. Di questi, 117 comuni appartengono alle Regioni a statuto ordinario, con 31 centri sopra i 15mila abitanti, tra cui Genova – unico capoluogo di regione al voto – e i capoluoghi di provincia Ravenna, Taranto e Matera. I ballottaggi si terranno l’8-9 giugno, in concomitanza con il voto sui cinque referendum abrogativi sul lavoro e la cittadinanza. E proprio in vista dell’appuntamento referendario di giugno che l’affluenza al primo turno delle amministrative viene seguita con particolare attenzione dal comitato promotore dei referendum. L’affluenza definitiva si è attestata al 54,42%, rispetto al 47,17% della tornata precedente.

