Vannacci e l’endorsement al candidato di Taranto: «Con una decima raddrizzeremo questo mondo sotto sopra» – Il video

In un video, l’eurodeputato e neo vicesegretario della Lega invita i cittadini a esprimere una «decima» in favore della lista che sostiene l’avvocato Francesco Tacente. E scoppia la polemica

L’eurodeputato e vicesegretario della Lega Roberto Vannacci è tornato ad evocare la “X Mas”, l’unità militare nata sotto il fascismo. Lo ha fatto in occasione dell’endorsement offerto al candidato sindaco al comune di Taranto Francesco Tacente, invitando gli elettori a porre una X, che nel linguaggio del generale diventa una Decima. «Il nostro team leader Giuliano Neglia – dice Vannacci – è candidato nella lista Prima Taranto a supporto del sindaco Tacente. Con una decima nella lista Prima Taranto e scrivendo Neglia raddrizzeremo questo mondo sotto sopra». Non è la prima volta che Vannacci richiama alla X Mas in occasione di una tornata elettorale. Era già successo il 31 maggio 2024 per la sua candidatura al parlamento europeo.

Il PD di Taranto: «Chi non prende le distanze è scollegato dai valori antifascisti»

È arrivato subito il duro commento della segretaria provinciale del Pd di Taranto, Anna Filippetti: «In un video che lascia sconcertati, il generale Vannacci invita a votare un candidato della coalizione a trazione Lega di Francesco Tacente, parlando apertamente di mettere una ‘decima’. Sì, avete capito bene: non una croce, non una X, ma una decima. Un termine carico di un’eco storica inquietante». «Chi non prende subito le distanze da queste cose – conclude Filippetti – si conferma sempre più scollegato dai valori repubblicani, democratici e antifascisti su cui si fonda la nostra Costituzione. Difendiamo la memoria. Difendiamo la democrazia e alle urne, rispondiamo con una scelta di civiltà».