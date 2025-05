Remigration Summit, al via a Gallarate il raduno dell’ultradestra. Vannacci: «Sono con voi»

C'è anche l'ex generale al vertice dell'estrema destra europea: «La remigrazione non è uno slogan, ma una proposta politica concreta»

È iniziato alle 9 di questa mattina, prima del previsto, il Remigration Summit, il controverso raduno dell’estrema destra sul tema dell’immigrazione. L’evento avrebbe dovuto iniziare alle 14.30 di oggi, sabato 17 maggio, ma all’ultimo minuto si è deciso di anticipare il tutto di qualche ora. «Siamo in una location sorprendente: il teatro Vittorio Gassmann a Gallarate. Non vediamo l’ora di vedervi: venite!», ha detto Martin Sellner, leader del movimento identitario austriaco, in un video postato questa mattina sulla pagina Instagram del Remigration Summit.

Cos’è la «remigrazione»

Da qualche mese a questa parte, la «remigrazione» è diventata una delle parole d’ordine dei principali partiti europei di ultradestra. A renderla popolare è stata soprattutto Alternative für Deutschland, che i sondaggisti tedeschi danno in testa alle preferenze degli elettori anche grazie all’insistente comunicazione sui temi dell’immigrazione. Ma cosa si intende esattamente per «remigrazione»? La Treccani la definisce come un «eufemismo per il ritorno forzato di persone immigrate nel loro Paese d’origine». E in effetti, a giudicare da come viene utilizzata dai leader dell’ultradestra europea, in genere il termine viene usato per riferirsi al rimpatrio forzato non solo degli immigrati irregolari, ma anche di cittadini stranieri regolarmente residenti in Europa e dei loro discendenti.

Le polemiche e la contro-manifestazione

Inizialmente, il Remigration Summit avrebbe dovuto tenersi a Milano, ma le proteste dei cittadini – unite all’altolà della giunta comunale di Beppe Sala – ha costretto gli organizzatori a cercare una nuova sede. La scelta è ricaduta su Gallarate, un comune dell’hinterland amministrato dalla Lega. «È stato deciso di fare questa manifestazione a Gallarate. Le misure per garantire l’ordine pubblico prese da questura e prefettura sono imponenti e adeguate. Mi auguro che vada tutto bene perché è giusto che tutti possano manifestare le proprie idee», ha dichiarato oggi il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, eletto con il Carroccio. Questo pomeriggio, a Milano, si terrà una manifestazione contro il Remigration Summit a cui hanno aderito tutte le principali sigle sindacali e di centrosinistra.

Vannacci: «Avete il mio pieno sostegno»

A svelare cosa accadrà oggi durante il Remigration Summit di Gallarate è Andrea Ballarati, organizzatore del raduno. «Ci auguriamo che sia una manifestazione pacifica. Non abbiamo contezza di quello che succede fuori, dentro è tutto pronto», assicura. «Parleranno i relatori previsti e ci sarà qualche sorpresa. Sono attesi anche politici italiani», rivela Ballarati. L’ex generale Roberto Vannacci, attualmente eurodeputato della Lega, ha inviato un contributo video scusandosi di non poter essere presente: «Vi do il mio sostegno. La remigrazione non è uno slogan ma una proposta concreta. Vuol dire mette al centro gli italiani, gli europei. È una battaglia di libertà e civiltà, di sicurezza, che è il vero spartiacque fra destra e sinistra». A proposito della sintonia con il governo Meloni, Gonzalo Gonçalves, uno dei relatori del summit, precisa: «Sull’immigrazione il governo non fa abbastanza e non adotta quei provvedimenti votato dai cittadini. Non appoggiamo apertamente Giorgia Meloni ma condividiamo alcune istanze portate avanti da questo governo».

Foto copertina: ANSA/Agenzia Blitz/Domenico Ghiotto | Il teatro di Gallarate dove si tiene il Remigration Summit, il contestato raduno dell’ultradestra sul tema dell’immigrazione, 17 maggio 2025