La storia del reality show dove gli immigrati gareggiano per la cittadinanza USA (smentita dal DHS)

Lo sostiene il tabloid britannico Daily Mail, seguito da alcune testate americane, ma la portavoce del Dipartimento nega

Fa discutere un articolo pubblicato dal tabloid britannico Daily Mail, secondo il quale il governo americano starebbe valutando un reality show, intitolato “The American”, dove gli immigrati gareggiano tra loro in una serie di sfide per ottenere la cittadinanza americana. Il format, che secondo il tabloid sarebbe ideato dal produttore Rob Worsoff, sarebbe pensato per riaccendere il dibattito sull’identità americana, mostrando il Paese attraverso gli occhi di chi sogna di farne parte. Una notizia che non è piaciuta alla portavoce del Dipartimento della Sicurezza Interna (DHS).

Il fantomatico reality per avere la cittadinanza americana

La proposta prevederebbe 12 concorrenti che “sbarcano” simbolicamente a Ellis Island, per poi viaggiare in treno per gli Stati Uniti e sfidandosi in prove ispirate alla cultura e alle tradizioni USA, come il trasporto di tronchi nel Wisconsin.

Secondo il Daily Mail, ai concorrenti spetterebbero premi “tipicamente americani” («1 milione di punti American Airlines, una carta regalo Starbucks da 10.000 dollari o una scorta a vita di benzina 76»), anche se al momento si sostiene che nessuna azienda sia ufficialmente coinvolta nel progetto.

Il presentatore ideale? Un cittadino naturalizzato celebre, come Sofia Vergara o Ryan Reynolds. Worsoff avrebbe sottoposto una proposta dettagliata di 35 pagine al DHS, coinvolgendo anche funzionari dell’immigrazione nel processo narrativo del programma. Tuttavia, arriva la smentita.

La smentita della portavoce del DHS

A seguito della diffusione della presunta notizia riportata nell’articolo del Daily Mail, Tricia McLaughlin, portavoce del DHS, ha definito il racconto del tabloid britannico «completamente falso» e «un affronto al giornalismo».

In un post su X, McLaughlin ha chiarito che la Segretaria per la Sicurezza Interna Kristi Noem non sarebbe a conoscenza né sostiene alcun reality, e che il DHS riceve centinaia di proposte all’anno, tutte soggette a un processo di revisione interno. Inoltre, afferma che la proposta in questione non sarebbe mai stata né approvata né respinta formalmente.