Blitz pro Palestina al Senato USA durante l’audizione di Kennedy – Il video

Urla, cartelli e slogan contro la guerra a Gaza e contro i tagli ai programmi sanitari per i più poveri

Sette attivisti pro Palestina sono stati arrestati durante un’udienza shock del Segretario alla Salute, Robert F. Kennedy Jr, al Senato degli Stati Uniti. La protesta è esplosa mentre quest’ultimo veniva ascoltato in merito al suo piano per riformare le agenzie sanitarie federali. Gli attivisti hanno alzato la voce contro il sostegno americano a Israele e contro i tagli ai programmi sanitari per i più poveri. Tra loro anche Ben Cohen, cofondatore della nota catena di gelati Ben & Jerry’s.

Secondo la Polizia del Campidoglio, le accuse non riguardano solo il disturbo della seduta: alcuni manifestanti sono stati incriminati anche per aggressione a un agente e resistenza all’arresto. Ben Cohen ha rivolto ai senatori parole dure: «Il Congresso uccide i bambini poveri di Gaza comprando bombe e paga il tutto cacciando i bambini dal Medicaid negli Stati Uniti».