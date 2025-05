Queste scene non mostrano aiuti a Gaza dalla Cina nel 2025

Le scene risultano datate, addirittura alcune precedenti alla strage del 7 ottobre 2023

In un precedente fact-check ci siamo occupati di un video usato per sostenere che la Cina starebbe distribuendo viveri a Gaza sfidando Israele. Ci segnalano ulteriori contenuti, diversi da quello precedentemente verificato, ritenendo che Pechino stia davvero inviando i propri aiuti alla popolazione palestinese. Anche questi contenuti diffondono una notizia falsa.

Per chi ha fretta

Le immagini dei camion cinesi con gli aiuti per Gaza risalgono al 2024 e non vennero lanciati da degli aerei, ma fatti passare dall’Egitto.

Il video dei Palestinesi che puntano lo sguardo verso dei fantomatici aerei cinesi a Gaza circola almeno dal 2022.

Il video attribuito al 2025 di un presunto aereo cinese che lancia aiuti sulla Striscia di Gaza è in realtà del 2024.

Analisi

Il primo video oggetto di verifica è il seguente:

Il video risulta scaricato dall’account TikTok @ralph_poll, pubblicato il 13 maggio 2025:

Il secondo video inizia mostrando dei ragazzi palestinesi che punterebbero il dito verso un aereo che sorvola la striscia di Gaza. La narrazione è sempre la stessa, attribuendo la scena come attuale e con un intervento cinese.

Il primo video è del 2024

Viene mostrato un enorme striscione rosso appeso davanti a due camion pieni di scatoloni. La foto è presente in un articolo del sito cinese Huanqiu.com, pubblicato il 20 aprile 2024, dove si parla degli aiuti fatti inviare dalla Cina passando dall’Egitto.

Non andiamo oltre, anche perché sono tutte immagini del 2024. Nel video è presente il nickname @sw347676599, ossia l’account da dove è stato scaricato in origine. Scorrendo nel profilo TikTok, risulta pubblicato proprio nel 2024.

Lo stesso video risulta pubblicato su X in un post del 20 aprile 2024.

Il secondo video

La scena dei ragazzi che puntano lo sguardo in alto è del luglio 2023 pubblicata dall’account @myuz_gaza1. Nell’originale, i ragazzi non stavano affatto osservando un aereo, ma una fantomatica visione “mistica”. La stessa scena è stata usata più volte, come possiamo notare da una pubblicazione del 2022.

La scena dell’aereo che sorvola Gaza risulta pubblicato su TikTok nell’ottobre 2024.

.

Conclusioni

Questi video non possono essere usati per sostenere che la Cina stia inviando, in questo periodo, degli aiuto a Gaza “sfidando” Israele. L’intera narrazione non risulta provata, come spiegato nel precedente fact-check.

